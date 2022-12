Ny rapport: Så mange har fået corona-booster

Siden september har 74 procent af befolkningen, som er over 50 år, taget imod tilbuddet om en boostervaccination mod covid-19.

Det fremgår af Statens Serum Instituts (SSI) ugentlige rapport om udviklingen i coronasmitten i Danmark.

Mellem 15. september og udgangen af uge 47 havde 89 procent af plejehjemsbeboere fået en boostervaccination.

SSI skriver, at der er et betydeligt lavere antal indlæggelser i den gruppe end blandt borgere, som ikke er vaccinerede eller ikke har fået en boostervaccination.

Myndighederne åbnede for, at alle over 50 år kunne få en boostervaccination fra 15. september.

Man kan også se i rapporten, at smitten er steget let fra uge 46 til uge 47. Smitten er steget i alle aldersgrupper bortset fra de 16 til 19-årige.

Der er i samme periode sket en let stigning i antallet af indlæggelser. Men SSI beskriver stadig antallet af indlagte på intensivafdelinger med en positiv coronatest som værende meget lavt.

Aldersgruppen 70 til 89 år udgør størstedelen af de nyindlagte, som har en positiv coronatest.

Ud over en stigende smitte har der også været en højere koncentration af covid-19 i det spildevand, som er blevet undersøgt.

Antallet af covid-19-relaterede dødsfald er faldet fra uge 46 til uge 47. I uge 46 kunne 40 dødsfald relateres til covid-19. I uge 47 var det 30.

Men der er ingen overdødelighed i befolkningen, fremgår det.

SSI skriver, at det er sandsynligt, at der kan ses stigende smitte i den kommende periode.

Instituttet begrunder det med, at det er en periode, som er præget af flere sociale arrangementer.

Det er forventningen, at hvis smitten stiger, vil det også kunne betyde en mindre afledt stigning i antallet af indlæggelser blandt de ældre, lyder det.