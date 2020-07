Ny rapport: Svenskerne følger ikke retningslinjerne

Selvom vi står midt i en pandemi, er svenskerne begyndt at slække på retningslinjerne.

Mange svenskere har helt droppet at følge retningslinjen om at holde afstand, og det er især, når der er alkohol involveret, at der bliver slækket på coronahensynene.

Det viser en ny rapport lavet af Skånes länsstyrelse på vegne af den svenske regering, skriver svenske Expressen.

I rapporten bliver det konkluderet, at der i flere svenske kommuner er 'alvorlige mangler'.

Et 'træt' befolkning

Årsagen? Ifølge rapporten er der en 'træthed' blandt folk i flere områder af landet, når det kommer til at holde afstand og i det hele taget følge anbefalingerne.

Det er især om aftenen, når der er alkohol involveret, at svenskerne bliver dårlige til at holde afstand.

Der er dog også problemer andre steder, blandt andet ved badesteder, restauranter og i forretninger.

Det er forskellige aldersgrupper, der ifølge rapporten er slemme til overholde retningslinjen. Der bliver peget en finger mod unge og personer i deres 70'ere, der bor i tæt befolkede områder.

Lukket op for Sverige

Svenskerne slækker på retningslinjerne i en tid, hvor Danmark for nyligt har åbnet op rejser til udvalgte svenske regioner, heriblandt Skåne, Blekinge og Kronoberg, og hvor der er på verdensplan sættes nye rekorder for antal coronasmittede på ét døgn.

Sverige har hidtil været hårdt ramt af coronapandemien sammenlignet med nabolande som Tyskland, Norge og Danmark.

Men torsdag kunne en talsmand for den svenske sundhedsstyrelse, at det tilsyneladende er lykkedes at bremse smittespredningen.