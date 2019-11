Ny rekord: Millionby bliver kvalt

Den australske delstat New South Wales gisper i øjeblikket efter vejret under et af de højeste niveauer af luftforurening nogensinde målt.

Sydney, Australiens mest folkerige by, vågnede således fredag op til tyk dis og en blodrød sol for fjerde dag i træk.

Nok har køligere vejr hjulpet brandmændene i deres arbejde med at slukke de mange naturbrande, men myndighederne kæmper fortsat med snesevis af brande i landets sydøstlige del.

Se også: Hotel-sex med Tinder-date: Nu misser de OL

Bushbrandene har i denne uge placeret Sydney på en noget usædvanlig liste for den australske havneby, nemlig listen over de ti byer i verden med den værste luftforurening.

Efter at have ligget nummer otte tidligere på ugen indtog Sydney fredag morgen en tiendeplads på listen Air Visual.

Byen ligger dermed over Jakarta og Shenzhen og lige under Mumbai og Kolkata.

Krisen har lagt pres på premierminister Scott Morrison. Kritikere mener, at han ikke har gjort nok for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne i Australien.

- Konsekvenserne af den igangværende tørke og de nylige bushbrande har medført nogle af de højeste niveauer af luftforurening, der er registreret i New South Wales, siden vi begyndte at overvåge luftkvaliteten under tusindårs-tørken, siger en talskvinde for New South Wales' miljøministerium.

Se også: Par bliver gift i 10.000 meters højde

Det sker med henvisning til en omfattende tørke, der ramte det meste af det sydlige Australien i 00'erne.

Mange af de folk, der arbejder i Sydney, og børn, der går i skole i byen, har iført sig masker for mund og næse for at tackle den farlige luftkvalitet.

Imens brænder 55 naturbrande stadig på tværs af delstaten efter to uger.

Røgen fra brandene bringer partikelforurening med sig, og disse partikler kan optages i blodomløbet. Det har ifølge sundhedsministeriet i New South Wales forårsaget en stigning i antallet af patienter, der dukker op på delstatens skadestuer.

Bushbrande er ikke usædvanlige i Australien, men sæsonen for brande er i år begyndt langt tidligere end sædvanligt som følge af blandt andet temperaturer over 40 grader, stærke vinde og tre års tørke.

Passagerfly slår rekord: Har aldrig fløjet så langt

Hidtil er fire mennesker bekræftet døde i brandene, mens flere end 400 hjem er blevet ødelagt siden begyndelsen af november.

Igen fredag afviste premierminister Scott Morrison forbindelser mellem brandene og hans konservative regerings politik, herunder støtte til kulindustrien.

Se også: Politi anholder mand for at starte skovbrande syd for Sydney

En million hektar af Australiens østkyst er gået op i flammer