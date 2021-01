Ny samtykke-app hegles igennem: - Dybt skadelig

Et privat firma har lavet en app, hvor man med et swipe kan give samtykke til sex, men appen får meget kritik

19 dage efter, at en ny samtykkebaseret voldtægtslovgivning trådte i kraft, har firmaet Schellenbauer & Co lanceret en app, hvor man kan give sit samtykke til sex med en anden person.

Appen hedder iConsent og fungerer lidt ligesom ligesom MobilePay, hvor man kan sende og modtage anmodninger om samtykke til sex. Samtykket gælder for et enkelt samleje og ophører efter 24 timer.

Kritikken vælter dog ned over den nye app, der af Everyday Sexism Project Danmark beskrives om potientelt farlig.

På Twitter og LinkedIn er der også mange, der kritiserer appen, og nogle spørger endda, om der er tale om satire.

Kristian Hegaard, der er retsordfører i Radikale Venstre, er også utilfreds med den nye samtykke-app.

- Det er en eklatant misforståelse af samtykkeloven og af, hvad sex og samtykke er, siger politikeren.

En anden funktion i app'en er, at man undervejs kan trække samtykket tilbage ved at trykke på en knap. Og det finder Kristian Hegaard også dumt.

- Det er ikke sådan, man gør. Det er gennem den kontakt, man har med et andet menneske, at samtykke bliver skabt og ikke skabt.

- Denne app er dybt skadelig for samtykke-debatten, fordi den gør grin med, om man nu eksempelvis skal bruge NemID til at få samtykke, hvilket aldrig har været på tale. Så den er med til at latterliggøre en historisk milepæl i vores straffelov.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Da den nye voldtægtslov blev præsenteret i september, kunne retsordførerne dog ikke komme med nogle bud på hvordan man kan give samtykke med blot en lyd.

Samtykkebaseret voldtægtslovgivning Et enigt Folketing vedtog 17. december 2020 en ny lovgivning, der indførte en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Lovændringen betyder, at det nu er strafbart at have samleje med en person, der ikke samtykker. Før var voldtægt defineret som, at gerningsmanden brugte vold eller trusler om vold, eller hvis offeret var i en tilstand, hvor vedkommen var ude af stand til at modsætte sig handlingen. I den nye lov er der tale om voldtægt, hvis begge parter ikke samtykker til sex. Vis mere Luk

Professor: - Ingen juridisk gyldighed

Trine Baumbach, der er professor i strafferet på Københavns Universitet, har ikke haft lejlighed til at nærstudere den nye samtykke-app, men hun mener ikke, at den kan være udslagsgivende i en retssag.

- Den kan indgå i bevisvurderingen, men vil ikke være afgørende, fordi det altid vil bero på en konkret vurdering, om det er offeret, der har givet samtykket, hvilke omstændigheder det var under, og om det er sket som følge af tvang. Så på den måde har det ikke nogen juridisk gyldighed, siger hun.

- Det med at man skal kunne trække samtykket tilbage via mobilen lyder mere tvivlsomt. Selvom de fleste unge mennesker har deres mobiler på sig altid, tvivler jeg på, at de har den på sig lige i den situation.

Hun har ikke en opfattelse af, at appen kommer til at bidrage med noget.

- Jeg tror umiddelbart ikke, at den kan gøre noget godt i disse sager, fordi voldtægt er en utrolig alvorlig forbrydelse. Og det at indgå en aftale om at have samleje kan sagtens foregå, uden at man behøver at gøre det sværere, end det er, siger hun.