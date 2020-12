Ny samtykkelov: Historisk forandring

Fra 1. januar gælder den nye voldtægtslov baseret på samtykke i Danmark.

Det har Folketinget enstemmigt besluttet.

En af dem, som sammen med menneskerettighedsorganisationen Amnesty har arbejdet for at få indført sådan en lov i Danmark, er journalist Kirstine Holst.

- For mig er det kulminationen på et over to år langt arbejde, som har været på både godt og ondt. Det, at den endelig er vedtaget, gør mig glad og lettet, siger hun til Ekstra Bladet.

Lang vej til samtykkelov

I over ti år har Amnesty arbejdet for at få en indført en samtykkelov i Danmark.

- At det har taget så lang tid at få en samtykkelov i Danmark, siger noget om problemets størrelse, siger Helle Jacobsen, der er seniorrådgiver ved Amnesty, til Ekstra Bladet og uddyber:

- Da vi startede med at interviewe kvindeorganisationer og andre aktivister, så sagde de til os, at en af de største barriere for at ændre tingene på voldtægtsområdet i Danmark faktisk var den her forståelse eller myte om, at vi allerede har ligestilling i Danmark, og at der derfor ikke er noget at kæmpe for.

Hvad er samtykkeloven? Den nye samtykkelov, som gælder fra 1. januar, betyder, at begge parter fremover skal give samtykke til en seksuel aktivitet, ellers vil der være tale om voldtægt. Den tidligere voldtægtsbestemmelse forudsatte, at gerningsmanden havde anvendt nærmere opregnede tvangsmidler, eller at offeret var i en tilstand eller situation, hvor den pågældende var ude af stand til at modsætte sig handlingen. - Vi går fra et system, hvor der skulle være tvang og vold, for at det var voldtægt, til at der skal være samtykke. Det vil sige, at det er voldtægt, hvis man ikke er enige om det. Grundlæggende, der er selvfølgelig nuancer. Det er et kæmpe skridt for ligestillingen og for ligeværd, sagde justitsminister Nick Hækkerup, da loven blev præsenteret i september. Kilde: Ritzau, ft.dk Vis mere Luk

Men tempoet er steget gevaldigt, det seneste år, fortæller Helle Jacobsen. Og det er der en grund til.

- Vi har set en rigtig hurtig forandring efter at kvinde- og rettighedsorganisationer og voldtægtsofre startede med at arbejde sammen om det her. Og så har vi også haft et samarbejde med politiske partier på alle sider af det politiske spektrum, siger hun og fortsætter:

- Så jeg tror det, der gør, at vi nu står med en historisk forandring, er, at der er så mange aktører, der har arbejdet sammen.

Helle Jacobsen, der er seniorrådgiver ved Amnesty, kalder den nye samtykkelov en historisk forandring. Foto: John Nielsen/Amnesty

50.000 krævede lovændring

I 2019 var Kirstine Holst med til at overlevere 50.000 underskrifter fra borgere, der krævede en samtykkebaseret lovgivning på voldtægtsområdet, til daværende justitsminister Søren Pape Poulsen.

Den opfordring er senere blevet til den lov, som træder i kraft om ganske kort tid.

- Det betyder, at vi får en voldtægtslovgivning, som er langt mere forenelig med virkeligheden. Alt andet lovgivning er baseret på, at vi har et ansvar for ikke at begå forbrydelsen, og sådan bliver vores voldtægtslovgivning også nu, og det er glædeligt, siger Kirstine Holst og fortsætter:

- Det kan aldrig nogensinde være offerets ansvar at afværge forbrydelsen. Det er altid gerningsmandens ansvar ikke at begå den, siger hun og peger på, at det nu er afspejlet i den nye voldtægtslov.

Få anmelder voldtægt

I 2019 faldt der 314 domme for voldtægt. Men antallet af anmeldte voldtægter var langt højere.

Ifølge tal fra Det Kriminal Præventive Råd modtog politiet i 2019 1.662 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg. De anslår samtidig, at der finder mange flere voldtægter sted, da mange voldtægter aldrig anmeldes.

Helle Jacobsen tror dog ikke, at det alene er antallet af domme, som før har fået voldtægtsofre til at afstå fra at anmelde.

- Jeg tror ikke kun, det er, fordi det er så svært at få en voldtægt dømt, at der er så få, der anmelder. Jeg tror også, det er, fordi der er en meget lav grad af tillid til retssystemet, fordi der er mange voldtægtsofre, der føler sig rigtig dårligt mødt af politi og i retten, siger hun.

I maj udsendte Rigspolitiet resultaterne fra en tilfredshedsundersøgelse. Her havde 47 procent af de adspurgte voldtægtsofre svaret, at de var utilfredse med politiets håndtering af deres sag.

Den ultimative forandring

Helle Jacobsen håber, at den nye samtykkelov vil få flere til at anmelde voldtægt, fordi de bedre kan genkende deres egne oplevelser i den nye lov.

- Men den ultimative forandring, som vi ønsker og håber på, er jo ikke flere domme, men forebyggelse af voldtægt. At den her holdningsændring netop fører til, at der er færre mennesker, der bliver udsat for en voldtægt, siger hun.

Også Kirstine Holst håber, at flere voldtægtsofre fremover vil anmelde deres voldtægt.

- Nu kan det betale sig for ofre at anmelde, og på den måde får det en præventiv virkning, siger hun.

