Ny skandale: Annoncerede 3000 fyringer ved en fejl

Ansatte raser efter vanvittige fyringer.

Hvis du er træt at dit arbejde, kan du i det mindste glæde dig over, at du ikke ansat hos det amerikanske realkreditinstitut Better.

Få virksomheders ledelser er nemlig så leveringsdygtige i skandaløs behandling af medarbejderne.

I december kom virksomhedens direktør, Vishal Garg, i modvind, da han fyrede 900 ansatte på et Zoom-opkald, og efterfølgende blev opdaget i at skrive anynome blogposts, hvor han anklagede sine medarbejdere for kun at arbejde to timer om dagen.

En tidligere ansat delte en mail, hvor direktøren tidligere havde delt grundige svinere ud:

- I er så forbandet langsomme. I er en flok dumme delfiner, skrev han.

Direktøren har været på orlov siden Zoom-opkaldet, der endte i en massiv mediestorm verden over.

Glemte at fortælle 3000 ansatte, de var blevet fyret

Selvom man skulle tro, det ikke kunne blive værre efter sådan en skandale, har virksomhedens ledelse nu overgået sig selv med længder, skriver flere medier, herunder New York Times.

3000 ansatte fik onsdag en fratrædelsesgodtgørelse med deres lønudbetaling i forbindelse med en kæmpe fyringsrunde.

Lånegiganten havde bare glemt at fortælle medarbejderne, at de var blevet fyret, inden de sendte checken.

De fleste ansatte fandt derfor ud af det gennem en notifikation på telefonen midnat.

Kevin Rayn, der er midlertidig direktør, bekræftede efterfølgende fyringerne i en mail, hvor han undskylder, inden han nævner, at det også har været hårdt for ham:

- Dette har ikke været nogle lette måneder, og jeg vil gerne udtrykke min oprigtige tak til hvert medlem af Better-teamet for jeres hårde arbejde og fokus og for fortsat at tage så godt af vores kunder og hinanden.