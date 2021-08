Ny smittebølge kan være under opbygning i Norge

Norge kan stå på kanten af en ny bølge af coronasmitte efter en brat stigning i antallet af nye tilfælde den seneste uge.

Det siger Espen Rostrup Nakstad, der er vicedirektør for Folkehelseinstituttet (FHI), til NRK. FHI svarer til Sundhedsstyrelsen herhjemme.

I uge 30 blev 2124 personer konstateret smittet med covid-19 i Norge. Det er 45 procent flere end ugen forinden.

Tendensen ser ud til at fortsætte denne uge.

For det seneste døgn lyder smittetallet på 478. Det er 125 flere end samme dag ugen forinden og det højeste siden 26. maj, hvor der var 499 nye smittetilfælde.

Nakstad tror dog ikke, at et nyt udbrud bliver ligeså kraftigt som de foregående.

- Men det skaber en del praktiske problemer. Snart begynder skolerne, siger han og tilføjer, at en ny bølge kommer på et uheldigt tidspunkt, bare to måneder før at alle voksne forventes at være vaccineret, siger Nakstad til NRK.

Smittetallene er på vej op for alle aldersgrupper, men klart mest blandt teenagere og unge voksne. Årsagen er den ekstra smitsomme Delta-variant.

- I og med at Delta-varianten kom fra udlandet, bliver vi fremdeles påvirket af smitte udefra. Men det største problem er, at smitten bliver spredt i sociale sammenhænge blandt unge voksne. Personer i 20'erne står for en stor del af smittestigningen, og stigningen er ofte knyttet til fester, siger Nakstad.

Folkehelseinstituttet forventer dog ikke, at en ny bølge af smitte vil lægge samme pres på de norske hospitalers kapacitet som under de tidligere udbrud. Nye tiltag for at bremse smitten er der heller ikke udsigt til.

- Vi er på vagt, men ikke voldsomt bekymrede, siger FHI's assisterende direktør, Gun Peggy Strømstad Knudsen, til NRK.

- Jeg anser sandsynligheden for, at vi bliver nødt til at indføre nye tiltag, som lille, tilføjer hun.

Opgjort per 3. august er 34 procent af Norges befolkning færdigvaccineret ifølge Our World in Data.

Den norske regering stiler efter, at samfundet kan blive åbnet helt i løbet af efteråret. Den 28. juli blev det næste trin i regeringens gradvise genåbningsplan udskudt med mindst to uger.

Statsminister Erna Solberg forklarede det med, at Delta-varianten satte en stopper for, at næste fase - trin fire - kunne træde i kraft.