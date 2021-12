Ny smitterekord: 8773 smittede med coronavirus

Der er det seneste døgn fundet 8773 nye tilfælde af coronavirus i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

8773 er det højeste antal bekræftede tilfælde af coronavirus på et døgn under hele epidemien.

Både mandag og tirsdag i denne uge slog smittetallet rekord.

- Det ville have været rart, hvis vi havde set smittetallene begynde at falde nu, fordi det er cirka en uge siden, at de seneste restriktioner blev introduceret.

- Det burde føre til, at smittetallene begyndte at gå ned, siger Viggo Andreasen, der er lektor ved Roskilde Universitet med speciale i matematisk epidemiologi.

Fredag i sidste uge trådte nye restriktioner i kraft.

Det betyder blandt andet, at nattelivet lukkede, og det blev anbefalet, at julefrokoster blev aflyst.

Ifølge Viggo Andreasen burde det føre til, at smittetallene snart begynder at falde, hvis man ser bort fra børnene.

- Vi kan ikke forvente, at antallet af smittetilfælde blandt børn falder før om fem til syv dage, fordi restriktionerne først er sat ind nu, siger han.

Fra onsdag modtager skoleeleverne undervisning virtuelt og skal ikke møde op på skolerne.

Noget andet, vi ifølge lektoren skal holde øje med de næste dage, er tallet for smitten med varianten Omikron.

- Det, vi skal forvente at se nu, er en opbremsning i, hvor hurtigt Omikron vokser, siger han.

Antallet af indlagte med coronavirus på hospitalerne stiger med 10 til 508. Der har ikke været mere end 500 indlagte siden starten af februar i år.

Af de indlagte er 66 på intensivafdeling. Det er fire færre end tirsdag. Af de 66 får 43 hjælp til at trække vejret af en respirator. Det er tre færre end tirsdag.

Der er foretaget 205.222 PCR-test det seneste døgn. Med de 8773 smittetilfælde giver det en positivprocent på 4,27.

Yderligere ni personer er døde med coronavirus.

I løbet af epidemien er 579.275 personer testet positive for coronavirus, mens 3039 er døde med coronavirus.