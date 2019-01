Ny superbakterie spreder sig

Den blev oprindeligt fundet i Indien for omkring 11-12 år siden, men nu har NDM-1 efter sigende spredt sig yderligere.

Det skriver flere medier heriblandt The Wall Street Journal.

En gruppe forskere har netop offentliggjort i tidsskriftet Environment International, at de har fundet spor af superbakteriet på den norske øgruppe Svalbard, der ligger i Nordishavet nordøst for Grønland.

Helt konkret har forskerne samlet DNA fra 40 forskellige jordprøver fra otte forskellige steder på Svalbard, og i 60 procent af dem blev der fundet spor af NDM-1.

Selvom selve bakterien ikke er fundet, så er det ganske alvorligt.

I sidste uge kaldte Storbritanniens sundhedsminister, Matthew Hancock, de antibiotika-resistente bakterier for en større trussel end klimaforandringer, mens briternes såkaldte Chief Medical Officer, Dame Sally Davies, har advaret mod, at disse bakterier i sidste ende kan forårsage menneskenes undergang, skriver The Guardian.

Det er fortsat uklart, hvordan generne er havnet på Svalbard, men de stammer muligvis fra enten fugle eller mennesker, der har besøgt stedet. Da det er minimalt med besøgende på Svalbard, vurderer forskerne, at det er mest sandsynligt, at de stammer fra fuglene.

Et studie publiceret 1. januar i tidsskriftet The Lancet viser, at der alene i 2015 døde mellem 28.480 og 38.430 mennesker som følge af antibiotikaresistente bakterier. Samtidig har OECD advaret mod, at over en million mennesker vil dø årligt i 2050, hvis der ikke gøres noget ved problemet.

Mere fokus på simpel hygiejne samt mere konservativ brug af antibiotika kan være med til at afhjælpe problemet.

Ifølge Statens Serum Institut blev superbakterien NDM-1 for første gang påvist i Danmark hos en patient i oktober 2010.

Antibiotikaresistens betyder, at bakterier og andre organismer kan udvikle resistens overfor antibiotika, hvilket betyder at antibiotika ikke længere påvirker dem.

Død hver tredje sekund

OECD's rapport om superbakterier fra 2016 advarede dengang om, at små sår og almindelige infektioner kan blive dødelige, når bakterierne er resistente over for penicillin.

- Superbakterier vil slå nogen ihjel hver tredje sekund i 2050, hvis verden ikke handler nu, hedder det i den opsigtsvækkende og indflydelsesrige rapport, som nogle mener ikke går langt nok med de fremsatte advarsler.

- Det er nødvendigt at erkende proportionerne i denne økonomiske og sikkerhedsmæssige trussel, og det er nødvendigt, at regeringsledere har fokus på det, skrev økonomen Jim O'Neill ifølge Ritzau.

Han har ledet undersøgelserne, der ligger til grund for rapporten.

- Den overdrevne anvendelse af antibiotika bør reduceres ved at skære ned på de store mængder af medicin, som gives til dyr i landbruget og ved at forbedre diagnoser.

Rapporten efterlyser også en global kampagne, som oplyser om problemerne.

- Samtidig bør forskere opfordres til at udvikle ny antibiotika gennem en global forskningsfond, og de, der udviklet nye former for antibiotiske bør belønnes, hedder det videre.

Det anslås, at omkostningerne ved de foreslåede foranstaltninger bliver på omkring 35,6 milliarder euro (omkring 265 milliarder kroner red.).

- Hvis det voksende problem ikke håndteres nu, bliver omkostningerne langt større. Regeringer vil komme til at stå over for regningen før eller siden.