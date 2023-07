Ny sydkoreansk lov: Alle er blevet yngre

Over 51 millioner sydkoreanere er blevet et eller to år yngre over natten

Sydkoreas mere end 51 millioner indbyggere er vågnet op med en ny alder.

De er nemlig alle blevet enten et eller to år ældre over natten.

Det skyldes, at landet har skrottet et system, som betød, at børn blev noteret som et år gamle, når de blev født.

Det skriver flere medier, herunder The Guardian.

Skal mindske forvirring

Den nye lov, som blev vedtaget af Nationalforsamlingen i december, trådte onsdag i kraft, og Sydkorea følger nu det samme alderssystem som resten af verden.

Den nye lov skal mindske forvirringen blandt sydkoreanere, lyder argumentet fra Nationalforsamlingen.

- Det føles godt. For folk som mig, der skulle have rundet 60 år næste år, giver det følelse af stadig at være ung, fortæller Lee Wan-kyu, der er minister for regeringslovgivning.

På trods af at alle Sydkoreanere er vågnet op med en ny alder, vil ændringen ikke pludselig fratage folk fra at købe for eksempel alkohol eller cigaretter.

Ligeledes vil det heller ikke ændre tidspunktet for, hvornår folk skal begynde i skole, eller hvornår alle raske mænd skal 21 måneder i værnepligt.

Beholder dele

Der er dog stadig elementer af Sydkoreas alderssystem, som ikke vil blive ændret ved.

Alle sydkoreanere bliver nemlig et år ældre 1. januar hvert år, og det kommer til at fortsætte på trods af den nye lov.

En sydkoreaner, der for eksempel er født i januar er dermed lige så gammel som en, der er født i december samme år.

- Regeringen har besluttet at bibeholde disse undtagelser, selv efter loven er trådt i kraft, da det er nemmere at administrere på årsbasis, siger Lee Wan-kyu.

