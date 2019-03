Ny syntetisk alkohol på vej: Gør dig fuld uden at få tømmermænd

Syntetisk alkohol, der vil gøre dig beruset, men som fjerner alle de negative sideeffekter så som tømmermænd, vil måske være klar på markedet i løbet af de kommende fem år.

Produktet er nu et skridt nærmere på at blive solgt i barer og på natklubber, efter at professor David Nutt i flere år har researchet og forsket i at udvikle den nye type syntetisk alkohol.

Det skriver flere medier heriblandt The Guardian og Daily Mail

Professoer David Nutt har i mange år forsket i alkoholens skader. Nu er han på vej med en mere sund form for alkohol, hvor du dog også bliver beruset. Foto: Privatfoto.

Den kommende nye form for syntetisk alkohol, der har fået navnet 'Alcarelle' skal stadig reguleres. Det tager normalt tre år. Men teamet bag den kommende alkohol fortæller, at det nok vil tage lidt længere tid på grund af det ganske unikke ved det kommende produkt.

Drinken vil indeholde et stof, der har fået navnet 'Alcosynth', der vil give folk den samme berusende følelse de har, når de drikker spiritus.

Men Alcarelle vil ifølge professor David Nutt blive produceret således, at man ikke vil komme ud af kontrol eller få tømmermænd dagen efter.

Den nye type alkohol vil heller ikke være giftig for leveren lige som alkohol kan være efter flere år og føre til alkohol-relaterede lever-sygdomme, der kan være livsfarlige og ende med dødsfald.

Til The Guardian fortæller professor David Nutt, at der selvfølgellg vil blive udført diverse test af den nye syntetiske alkohol, så man kan sikre sig, at den ikke er skadelig for helbreddet.

'Og vi vil vise, at Alcarelle er anderledes end almindelig alkohol. Vi vil demonstrere, at Alcarelle ikke er giftig for kroppen'.