Ny taxilov: Kæmpe bøder til pirater

Tidligere i år besluttede et stort flertal i Folketinget at vedtage en ny taxilov, der skal liberalisere taxierhvervet. Så når rådhusklokken ringer det nye år ind klokken natten til mandag, så er det altså ikke kun begyndelsen på et nyt år, det er også tidspunktet, hvor den nye taxilov træder i kraft.

Blandt andet fjernes kommunegrænserne, så taxiselskaber kan operere på tværs af kommunegrænser over hele landet, de forskellige typer tilladelser erstattes af en enkelt, og bøderne for at drive piratkørsel bliver hævet fra 4000 kroner til 35.000 kroner pr. tur.

- Jeg synes, at det er en rigtig god lov, de har fået skruet sammen. Det er blevet betydeligt nemmere at starte en taxivirksomhed, og samtidigt stiller man nogle krav til chaufførerne, så kunderne kan føle sig sikre. Konkurrencen i branchen er ligeledes blevet forbedret betydeligt, siger Trine Wollenberg, der er direktør for Dansk Taxi Råd, som er en interesseorganisation, der repræsenterer 85 procent af landets taxier.

Se også: Dansk Uber-chauffør risikerer bøde på 590.000 kr.

Primært et storbyproblem

Det er specielt i de større byer, hvor unge mennesker går i byen, at der er problemer med piratkørsel.

- De er der, hvor der er mulighed for at få kunder, og det er Aarhus og København. Det er også primært i de byer, at man hører historierne om overfald og røverier i pirattaxier, siger direktøren.

- Jeg håber virkelig, at de større bøder vil gøre en forskel. De bøder, vi har set tidligere, har været ubetydelige, men med de nye takster, så er det tydeligt, at man fra politisk side har valgt at tage problemet alvorligt, og at det ikke er i orden at bryde loven.

Se også: Pirattaxaer boomer: Så mange af os kører sort

Trods pirattaxier er der stigende omsætning

De seneste år har den såkaldte piratkørsel været særdeles omdiskuteret, særligt på grund den amerikanske virksomhed Uber, der ved de danske domstole blev dømt for at drive piratkørsel.

Hvor mange danskere, der præcis benytter sig af denne type taxakørsel, vides ikke, men tal fra 2014 viste, at 14 procent af danskerne på et tidspunkt havde prøvet en pirattaxa.

- Uber var et enormt problem for branchen, men siden domstolene kendte dem ulovlige, så har vi oplevet, at der er kommet færre pirattaxaer på gaden, siger Trine Wollenberg

- Den omsætning som Uber tog fra taxabranchen er kommet tilbage igen, og det er noget, der kan mærkes på omsætningen.

Yasin Cat, 18 år, København:

Foto: Anthon Unger

- Jeg kører generelt ikke ret meget i taxa. Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide det, men jeg har bare ikke så ofte brug for det.

- Hvis jeg står i en situation, hvor jeg skal bruge én, så vil jeg altid tage en rigtig taxa. Jeg synes, at det er alt for risikabelt, hvis der sker noget.

Dan Rexen, 49 år:

- Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tage en pirattaxa. Det er blandt andet, fordi jeg er i familie med en vognmand, men det handler i høj grad også om de danske regler.

- Hvis jeg sætter mig ind i en pirattaxa, og der skulle ske noget, så har jeg ingen dækning. Der er ingen kontrol med hverken chaufføren eller hans køretøj, så jeg har absolut ingen sikkerhed.

Mette Munch, 50 år, Lolland:

- Det er meget sjældent, at jeg benytter mig af taxakørsel i det hele taget. Jeg bor ikke i København, og når jeg er her, så bruger jeg togene eller busserne.

- Såfremt jeg skulle bruge en taxa, så er jeg ikke i tvivl om, at det ville blive en af de officielle. For mig handler det primært om trygheden.

Claus Pedersen, 52 år:

- Jeg rejser sjældent, og når jeg gør, så er det med tog.

- Der er så mange historier om folk, der er kommet galt af sted i de pirattaxier, så det er ikke noget, jeg har lyst til at bruge.

- Man hører så meget om vold og røverier, så det bliver de rigtige taxier for mig – der er ingen grund til at tage chancen.

Frederik Jeppesen, 19 år, Hørsholm:

- Jeg har tidligere brugt Uber, og det var jeg rigtigt glad for. Prisen var langt bedre, end hvad de normale taxier kan tilbyde.

- Det monopol, de normale taxier har i Danmark, bryder jeg mig ikke om. Jeg mener, at det var sundt med den konkurrence til markedet, som Uber kom med.