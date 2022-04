Ny teknologi giver svaret: Sådan kommer du til jobsamtale

Ny bog giver med udgangspunkt i eye tracking-teknologi svaret på, hvordan du sikrer dig, at du kommer øverst i bunken, når du søger nyt job. Her får du skabelonen

Ekstra Bladet

Glem alt, hvad du nogensinde har lært om at skrive et cv. Hvis du vil være sikker på, at dit cv får dig til samtale på drømmejobbet, kan du i stedet starte med at se på Ekstra Bladets forside, fortæller forfatteren bag bogen 'Verdens bedste cv'.