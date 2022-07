Ny tendens: Danske kannibal-måger

Måger er blandt andet kendt for at stjæle café-gæsters mad og spise alt, de kan komme i nærheden af.

Nu æder de også hinanden.

Nedlukningen af de danske minkfarme har gjort mågerne, der er vant til at spise overskydende foder, desperate efter nye fødekilder.

- De får færre unger og har svært ved at skaffe mad til dem. Derfor kan nogle måger finde på at spise hinandens unger, siger Knud Flensted, biolog hos Dansk Ornitologisk Forening til Ekstra Bladet.

Stjæler unger

Fordi den lette adgang til føde fra minkfarmene er forsvundet, spiser mågerne i stedet hinandens æg og unger.

Det medfører færre sølvmåger i Danmark, der normalt er et af de lande i Europa med aller flest.

Det er særligt i Vestjylland og i Limfjorden, hvor der observeres kannibalisme blandt mågerne, men i bemærkelsesværdigt mange måge-kolonier i Danmark har redderne det sidste år været tomme, uden æg eller unger.

- Bestanden regulerer med tiden sig selv. Nogle måger vil gradvist dø, mens andre finder nye kilder til føde eller yngler i udlandet i stedet.

Færre måger

Det er særligt i de nord- og vestjyske områder, hvor der tidligere har været mange minkfarme, at mågerne sulter mest.

- Det er også observeret på Sjælland, men nok ikke i samme omfang. Mågerne kan flyve 30-50 kilometer, så en måge, der holder til i Roskilde kan flyve helt Frederikssund for at finde føde.

Enkelte kolonier har dog haft held med at finde føde andre steder.

'En koloni på Katholm ved Als i Sønderjylland holder som en af meget få skansen, men det skyldes, at sølvmågerne her har fundet en affaldskilde, som de opsøger for let tilgængelig føde.' siger Thomas Bregnballe, der er seniorforsker hos Aarhus Universitet.