Ny tendens: Får nøgenbilleder i toget

Flere kvinder i Storbritannien bliver udsat for cyberflashing i toget. Det er kun toppen af isbjerget, mener professor

I Storbritannien er der et stigende antal kvinder, der bliver udsat for cyberflashing.

Begrebet dækker over, at især kvinder modtager seksuelt eksplicitte billeder, der bliver sendt til deres mobiltelefoner, mens de sidder i toget.

Billederne bliver enten sendt via fildelingsfunktionen Airdrop eller over bluetooth. Overgrebene sker ofte i toget, fordi teknologien har kort rækkevidde, og der er mange mennesker samlet.

Det skriver flere engelske medier, herunder The Independent.

Det er oftest i togene, at kvinderne bliver udsat for cyberflashing. Foto: Joachim Adrian

Professor Clare McGlynn fra Durham University udtaler, at vi kun har set toppen af isbjerget.

Ifølge professoren gør den øgede teknologi det nemmere for mænd at chikanere kvinder. Desuden dropper mange kvinder at rapportere overgrebene.

- Det handler om magt, og vi er nødt til at takle uligheden i køn og det nederdrægtige syn på kvinder. Først der vil vi se en reduktion i cyperflashing, siger Clare McGlynn til The Independent.

Svært at dømme gerningsmand

I 2019 blev der kun anholdt én i forbindelse med cyberflashing. Problemet med cyberflashing er, at billeddelingen foregår anonymt, hvilket besværliggør politiets arbejde.

Antallet af anmeldelser steg markant i 2019, men flere kvinder anser ikke forbrydelsen som alvorlig nok til at anmelde den. Derfor mener politiet, at der er langt flere tilfælde af cyberflashing, end de reelle tal viser.

Det britiske politi fik 66 anmeldelser i 2019, hvor de i 2018 modtog 34 anmeldelser.

Det er hovedsageligt kvinder, der bliver ofre for cyberflashing, og tal viser også, at kvinderne i 57 procent af tilfældene er under 30 år gamle.

Der har ikke endnu ikke været registeret nogen sager i Danmark, oplyser Rigspolitiet.