Ny teori: Sådan faldt blind passager ud af fly og landede i have

Søndag faldt en mand ud af et rutefly, der var på vej til London fra den kenyanske hovedstad, Nairobi.

Manden døde på stedet, da han landede i en forstad tæt på lufthavnen Heathrow.

Han havde siddet på stellet af et Kenya Airways-fly, der havde været omkring ni timer i luften på vej fra Nairobi til London. Myndighederne undrede sig over, hvordan den blinde passager overhovedet havde listet sig med ombord, men nu har de en teori om hændelsesforløbet.

Der er et ordentligt aftryk fra manden i den have i Clapham i det sydvestlige London. Foto: Ritzau Scanpix

Arbejdede i lufthavn

Da flyet ankom til Heathrow fandt myndighederne en taske med mad og tøj i det hulrum, hvor landingsstellet er under flyvningen. Manden er ikke identificeret, men kenyanske myndigheder mener nu at vide, hvad der er sket.

- Det mest sandsynlige er, at vedkommende havde adgang til standpladsen, eftersom sikkerheden er streng i lufthavnen. Det er usandsynligt, at en udenforstående ville have været i stand til at få adgang til området, hvor flyene står parkeret og klatret ind, siger Gilbert Kibe, der er direktør for Kenyas luftfartsmyndighed, ifølge BBC.

- Jeg mistænker derfor, at det drejer sig om en person, der havde adgang til standpladsen, lyder det videre fra direktøren.

Ingen brist i sikkerheden

Gilbert Kibe fortæller samtidig, at mandens fingeraftryk er videregivet til britisk politi i Kenya, der nu vil foretage analyser for at identificere manden.

Han afviser også, at der skulle være sket fejl fra lufthavnens side.

- Det er et problem, der eksisterer over hele verden. Det kan ikke isoleres til én lufthavn, fastslår Gilbert Kibe til det britiske medie.

Der er flere eksempler på, at folk har overlevet lignende ture. I 2015 overlevede en indoneser eksempelvis på en fire timer lang tur, hvor han ligeledes gemte sig på landingsstellet.

