Ny test for corona skaber mindre ventetid på hospitalerne

En ny hurtigtest for corona skaber mindre kø og ventetid på hospitalerne. Problemet er bare, at der ikke er nok af de hurtige tests

Tager man på akutmodtagelsen med symptomer for corona, skal man testes og isoleres på enestue. Og det har skabt pres på de danske akutmodtagelser rundt om i landet.

Der er dog kommet en ny test for corona, der speeder processen betydeligt op og dermed tager lidt af presset fra akutmodtagelserne, skriver TV 2.

Før tog det mindst seks timer at få et resultat på en coronatest, mens den nye test klarer det på kun 20 minutter. Dermed kan patienterne hurtigt komme videre i systemet, når de fleste af dem alligevel viser sig ikke at være smittet med den frygtede sygdom.

Antallet af patienter med coronasymptomer såsom hoste, feber eller åndenød vokser i de kolde måneder, og de skal alle testes for corona. Det gør behandlingen langt mere kompliceret, da patienten så skal håndteres på enestue og af personale klædt i værnemidler.

Personalet skal være klædt i værnemidler fra top til tå, når de skal teste for corona. Foto: Valdemar Ren/Polfoto

Hurtig og sikker test

Den nye test har givet et langt bedre flow på akutmodtagelsen i Hvidovre.

- Vi har haft meget svært ved følge med ved at sikre de mange, der kommer ind med coronasymptomer. Med en hurtigtest får vi hurtigt patienterne videre til flersengsstuer, hvis de er testet negative, eller på enestuer, hvis de er testet positive, forklarer ledende overlæge i akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital Christian Rasmussen til TV2.

Den nye test skal ikke forveksles med den lyntest, der bliver solgt til danskerne rundt om i landet. Den nye hurtigtest har en høj grad af præcision og sikkerhed, der gør den lige så god som de tests, der bliver brugt i testcentrene - resultatet foreligger bare meget hurtigere.

Folk er valfartet til testcentre rundt om i landet for at blive tjekket for den frygtede sygdom. Privatfoto

Ikke nok af de nye tests

Det er ikke kun i Danmark, der er efterspørgsel på den nye hurtigtest. Derfor er det også svært for de danske hospitaler at få indkøbt nok til at dække det store behov. Også selv om det tidligere kun var muligt at købe 20 om dagen, hvor det tal nu er oppe på 150-200 om dagen.

- Vi kunne godt bruge flere hurtigtest, men har stadig så få, at vi fordeler dem til akutmodtagelserne, hvor behovet er størst. Man kan sammenligne det med situationen i foråret med mangel på værnemidler, hvor vi også centraliserede og fordelte, siger Jonas Egebart, lægelig vicedirektør på Nordsjællands Hospital og formand for den gruppe i Region Hovedstaden, der har ansvaret for hurtig-testkapaciteten i regionen.

De nye tests er langt dyrere end de normale, men de får behandlingen til at glide langt hurtigere, samtidig med at det sparer udgiften til at isolere patienterne.