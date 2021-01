Ny test vækker håb

En helt nyt test vækker håb for, at man endnu tidligere kan smitteopspore personer, der er smittet med muterede virusvarianter heriblandt den britiske B117

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Delta-PCR er navnet på den nye test. Hidtil har der kunnet gå op til flere uger, inden smitteopsporingen blev orienteret om, at en person var smittet med en muteret coronavariant. Men det ændrer sig nu.

- Ibrugtagningen af den nye testmetode betyder, at smitteopsporingen langt tidligere kan komme i gang med en intensiveret indsats og lave reel kontaktopsporing, frem for smitteopsporing på bagkant.

- Tiden er afgørende for, at vi kan få identificeret de nære kontakter og herefter få dem testet og til at gå i selvisolation. Vi slipper ikke sagen, før vi har fået kontakt med den smittede. Vi vil som et led i den intensiverede smitteopsporing fortsat foretage isolationsopkald til alle, der er smittet med en mutation, for at sikre, at de smittede overholder isolationen. Vi tilbyder dem samtidig hjælp og rådgivning, hvis de oplever problemer med at overholde deres isolation, siger Birgitte Drewes, vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed i pressemeddelelsen.

I Danmark har man set flere muterede virusvarianter - blandt andet minkmutationen og den britiske mutation, B117.

Det er særligt den britisk, der skaber bekymring på verdensplan, da den er endnu mere smitsom end den kendte covid-19.

I Irland er halvdelen af alle nye smittetilfælde den nye B117, og det scenarie er ikke utænkeligt i Danmark.

