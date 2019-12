Ny topchef i dansk betalingsgigant

Mobilepay skal have ny topchef

Den danske betalingsservice Mobilepay skifter ud på direktionsgangen.

Virksomheden, der er ejet og stiftet af Danske Bank, skal ikke længere ledes af Mark Wraa-Hansen. Det skriver Finanswatch.

Mark Wraa-Hansen skal have nyt job. Foto: Ritzau Scanpx

Han skal fremover være chef for Danske Banks nordisk dækkende datterselskab, Nordania Leasing.

Derfor bliver Claus Bunkeborg ny mand i spidsen for Mobilepay. Han er i dag medlem af direktionen. Den nye chef glæder Jacob Aarup-Andersen, der er bestyrelsesformand for Mobilepay og CFO i Danske Bank.

- Med Claus Bunkeborg som CEO får Mobilepay en af Nordens mest erfarne kræfter inden for forståelse og udvikling af digitale og mobile betalinger. Med Mark som medlem af bestyrelsen bliver vi samtidig styrket i at kunne håndtere de mange alliancemuligheder, der konstant opstår i betalingsindustrien. Det er et stærkt setup, lyder det i en pressemeddelelse.

Mark Wraa-Hansen vil dog fortsat have en tilknytning til Mobilepay.