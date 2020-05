Ny trend breder sig

Under coronapandemien har en ny trend med at indsamle affald i naturen bredt sig i hele landet

Dit fitnesscenter er lukket. Det samme er biografen, stamværtshuset, kaffebaren, svømmehallen, kortklubben og det meste andet, du før fordrev fritiden med.

Den nye hverdag under coronakrisen har fået tusindvis af danskere landet over til at kaste sig over en ny - beskidt - dille: at samle skrald.

En af dem, der flere gange om ugen griber havehandsker og affaldssæk, er 25-årige Astrid Cecilie Budolfsen fra Aalborg.

- Den her situation er så frustrerende. Jeg vil super-gerne hjælpe, men jeg er jo ikke sygeplejerske. Det her er en måde at gøre et eller andet på, siger hun og samler en snusket flaske op i det krat i Aalborg Øst, som hun er i gang med at finkæmme, da Ekstra Bladet møder hende.

- Jeg har fundet alt muligt mærkeligt. En tekande. Kondomer. Haveredskaber, fortæller Astrid.

- Jeg føler mig magtesløs, når jeg ikke kan gøre noget i den her pandemi, men så kan jeg da i det mindste rydde det her område op, og det føles rigtigt godt. Det er en håndgribelig måde at gøre et eller andet for sit samfund på, forklarer hun.

I dag samler hun skrald med sin veninde Louise. Andre gange er det sammen med hendes bror.

Fællesskab på Facebook

Datteren Sigrid på syv måneder følger som regel nysgerrigt med fra klapvognen eller et tæppe, men Astrid har ladet sin mand blive derhjemme.

- Jeg elsker min mand meget højt, men det med at være sammen 24/7 … Der giver vi lige hinanden lidt fred, når jeg så er ude og samle skrald, griner hun.

Skidt og skrald Flere initiativer for at indsamle affald i naturen er de seneste uger skudt frem på de sociale medier Et af dem, der er mest populære, er facebook-gruppen #skidtogskrald, der i skrivende stund har knap 22.000 medlemmer Folk fra hele landet lægger her billeder op af det affald de har indsamlet Hvert forår afholder Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende affaldsindsamling Affaldsindsamlingen er pga. coronapandemien i år udskudt til september Sidste år indsamlede knap 200.000 danskere, hvoraf de fleste var børn,156.000 kilo affald - bl.a. 110.000 dåser (Kilde: #skidtogskrald og Danmarks Naturfredningsforening)

Astrid går meget op i vores natur og plejer at deltage i forskellige klimakampagner, så det er ikke uvant for hende at samle affald. Men hun har dog aldrig før gjort det så hyppigt som nu.

Her spiller fællesskabet i Facebook-gruppen #skridtogskrald en stor rolle.

- Man får en masse ros fra de andre, og det er en kæmpe motivation til at gøre det igen. Det lyder jo måske lidt simpelt, men vi vil jo i bund og grund alle sammen gerne have andres anerkendelse.

Far tager skraldet

En halv times kørsel sydøst for Aalborg er et andet hold skraldesamlere og medlemmer af samme Facebook-gruppe nye på banen.

- Vi er startet med det pga. corona. Min datter havde set det på nettet, og så kom hun en dag og spurgte, om ikke vi også skulle samle skrald. Så nu er det blevet til en ting, vi gør sammen, fortæller 57-årige Flemming Hvid fra Veddum.

To til tre gange om ugen går han og datteren Steffi Hvid, 18, en tur langs vejen iført gule sikkerhedsveste og engangshandsker.

- Vi får snakken om mange ting. Både om, hvad svinene smider i naturen, men også alt muligt andet, der lige skal op og vende, siger Flemming Hvid, 57, om den far-datter-tid, han pludselig har med Steffi Hvid, 18, mens de samler skrald.

Det måske ikke er alle teenagere, der ville nyde så mange timer sammen med farmand, men Flemming og Steffi smiler, pjatter og snakker sammen, mens deres blikke er rettet mod grøftekanten.

- Det giver helt klart noget til humøret. Det med at komme ud og få noget frisk luft i stedet for bare at sidde derhjemme hele tiden, siger Steffi, mens hendes far stemmer i.

- Vi har allerede aftalt, at vi bliver ved efter corona.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Opråb til politikerne: Sæt pant på skrald

På en halv time har Louise Andersen, 24, og Astrid Cecilie Budolfsen, 25, indsamlet mere skrald, end de næsten kan bære. De vil gerne have pant på mange flere ting, end der er i dag.

De frivillige affaldsindsamlere både i Aalborg og Mariagerfjord Kommune har gjort en fælles opdagelse i de uger, de har samlet sækkevis af skrald: Der ligger næsten ingen pantflasker.

- Vi finder masser af øldåser, men de er fra Tyskland. Det er sjældent, der er noget med pant på imellem, fortæller Flemming Hvid.

Han og hans datter, Steffi, samler mest skrald ind i området omkring landsbyerne Veddum og Skelund, men det samme billede gør sig gældende i storbyen Aalborg.

- Vi kan samle en hel trækvogn med alt muligt affald, men det er ikke altid, der er så meget som én pantflaske imellem. Man burde sætte pant på andre flasker, poser og alt muligt andet også. Det tror jeg virkelig vil hjælpe, siger Astrid Cecilie Budolfsen.

Det forslag bakker Flemming op om.

- Vi finder allermest slikpapir, øldåser, cigaretpakker, Cocio-flasker og affald fra McDonald's. Politikerne burde sætte pant på det, siger han.