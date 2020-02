Ny tv-krig: Telia-kunder kan miste kanaler fra Discovery Networks

Tv-kanaler som Eurosport, Kanal 4 og Animal Planet risikerer at gå i sort for Telias kunder

Fra tredje marts er der risiko for, at Discovery Networks tv-kanaler går i sort for Telias 21.000 tv-kunder. Det fremgår af en mail, Telia i dag har udsendt.

- Vi forhandler med Discovery Networks, men da det ikke er sikkert, vi kan få enderne til at mødes, har vi skrevet ud til kunderne for at varsle, hvad det kan få at konsekvenser, hvis vi ikke når til enighed, siger Mads Houe, der er pressechef hos Telia, til Ekstra Bladet.

Hvad er det for konsekvenser?

- Det er klart, hvis ikke vi når til enighed med Discovery Networks, vil deres programmer ikke længere være tilgængelig i Telias tv-produkter, lyder det fra pressechefen, der ikke vil kommentere, hvor langt parterne er fra hinanden.

Han oplyser, at det er for at udvise rettidig omhu, Telia nu skriver til deres kunder, da man nærmer sig kontraktudløb.

Mister sportskanaler

Såfremt parterne ikke bliver enige, vil Telias kunder fremover gå glip af blandt andet Eurosport 1+2, Eurosport Player, Kanal 4, Kanal 5, 6'eren og Animal Planet. Se den komplette liste under: Hvad sker der, hvis der ikke kommer en aftale på plads.

Kan du forstå, hvis jeres kunder bliver sure over at miste kanalerne?

- Det kan jeg sagtens forstå. Det er også derfor, at vi i dag orienterer kunderne om, hvilke populære kanaler, som vi vil opdatere vores tv-pakker med, såfremt vi ikke når til enighed med Discovery Networks. Forhandlingerne pågår stadigvæk med henblik på at indgå en aftale for den kommende periode. Men det er endnu for tidligt at sige, hvor det lander, siger Mads Houe.

Hos Discovery er Christian Kemp, der er CEO for Discovery Networks Danmark, ærgerlig over situationen:

- Vi vil gerne finde en løsning sammen med Telia. Men bestemmer de sig for at fjerne vores kanaler, har seerne gode muligheder for at se vores kanaler direkte på Dplay, eller hos andre tv-distributører. Vi lever heldigvis i en tid, hvor tv-seerne har flere valgmuligheder end nogensinde før, lyder det i et skriftligt svar.

Ifølge Christian Kemp forlanger Telia at betale mindre for Discovery Networks indhold end resten af markedet:

- Det passer heller ikke, at vi vil begrænse valgfriheden for deres kunder, som de påstår, står der i svaret til Ekstra Bladet.

Fra årsskiftet mistede 1,2 millioner danskere adgang til Discorvery Networks kanaler, da Yousee efter en flere ugers lang tv-krig opsagde samarbejdet med med Discorvery Networks.