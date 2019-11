Ny udfordring: Kun kvinder kan klare den

Det burde ikke være så svært at bøje sig forover og løfte en stol op fra et gulv.

Alligevel har tusindvis af mænd måttet give fortabt med den ellers simple udfordring, der går under navnet 'chair challenge' på det sociale medie TikTok, skriver The Mirror.

Omvendt har kvinder nemt ved at udføre udfordringen, og det er der ifølge fysiklærer Jeremy Johnson en simpel forklaring på:

'Mange pigers massemidte er placeret omkring hofterne, mens drenges er placeret højere oppe', forklarer han på lærerportalen Teacher Source.

'Derfor er massemidten for de fleste piger over deres fødder, når de bøjer sig ind over stolen, mens massemidten for de fleste drenge er over stolen'.

Dermed må mange mænd overgive sig til fysikkens love, mens kvinder nemt kan løfte stolen fra gulvet.

Instruktioner for 'Chair Challenge' Stil dig med ansigtet mod en væg og den ene fod bag den anden. Tæerne på forreste fod skal røre væggen. Tag to skridt baglæns og placer fødderne ved siden af hinanden. Læn dig forover i en 90 graders vinkel og placer dit hoved mod væggen. Hiv derefter en stol ind mellem dig selv og væggen. Løft stolen op mod din overkrop med dine arme, og ret dig derefter op. Se eventuelt hvordan udfordringen udføres i videoen over artiklen.

I videoen ovenfor kan du se amerikanske Krystyna Sorrentino og hendes forlovede, Devin, kaste sig ud i den virale udfordring.

Krystyna klarer udfordringen uden problemer, mens Devin kæmper bravt og må give op, da han mister balancen.

- Da han fulgte instruktionerne og ikke tænkte for meget over det, kunne han ikke.

- Men da han virkelig koncentrerede sig om det, lykkedes det, lyder det fra Krystyna Sorrentino.