Ny udmelding: Vil ikke flytte Freya

Fiskeridirektoratet slår nu fast, at man holder ved sin beslutning, man tog lørdag om den efterhånden velkendte ballademager Freya.

Det skriver Dagbladet.

Beslutningen var, at man ikke ville tage yderligere tiltag i brug for at forhindre, at Freya skulle forstyrre freden i Oslofjorden yderligere.

Årsagen er, at hvalrossens adfærdsmønster indikerer, at hun er ved godt helbred, og at hun har det godt.

Lørdag formiddag meddelte Fiskeridirektoratet i en pressemeddelelse, at man havde fundet den ødelæggende hvalros Freya, efter hun ikke var blevet observeret et par dage - og det var også her, man i første omgang vurderede, at der ikke var behov for at gøre yderligere.

Hun var fundet lige uden for Lysaker ved Bøyesanden i Oslofjorden.

Inden da havde hun holdt til i lystbådehavnen Frognerkilen i Oslo, hvor hun skabte et stort postyr for bådejerne i havnen, havnegæster og paddleboardere. Hun blev også set og filmet i færd med på dramatisk vis at spise en svane.

Man ville dog fortsætte observationerne af hvalrossen, som ikke har flyttet sig siden lørdag.

Inden Freya forlod lystbådehavnen Frognerkilen i Oslo, kom mange nysgerrige personer forbi for at se det store dyr. Foto: Tor Erik Schrøder/Ritzau Scanpix

Hold stadig afstand

Fiskeridirektoratet har tidligere talt om en mulig omplacering af dyret, men da hvalrossen er et fredet dyr, er aflivning ikke en mulighed, medmindre der er fare for liv og helbred.

Både Bymiljøstyrelsen og Fiskeridirektoratet har bedt folk om at holde afstand til Freya for at undgå potentielle farlige situationer og at hun bliver unødigt stresset.

Torsdag besluttede direktoratet at være til stede i området for at sikre, at folk holder tilstrækkelig afstand til Freya.