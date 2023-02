Ny udvikling i ballon-dramaet

Ballon-balladen vil ingen ende tage, og nu har sagen taget en ny drejning.

Det skriver Reuters.

Ifølge de kinesiske myndigheder har USA sendt luftballoner ind i Kinas luftrum mere end ti gange siden januar 2022, hedder det i en udtalelse mandag fra talsperson Wang Wenbin fra det kinesiske udenrigsministerium i Beijing.

Beskyldningen kommer efter et påstået kinesisk overvågningsluftfartøj er blevet skudt ned over USA.

Meldingen kommer, efter at en række flyvende objekter den sidste uge er blevet fundet og skudt ned i luftrummet over USA og Canada.

Lørdag aften skød militærfly et flyvende objekt ned over det nordlige Canada. Eftersøgningshold leder stadig efter de nedskudte objekter for at blive klogere på, hvad det er, man har skudt.

Men søndag eftermiddag lød vurderingen fra embedsmænd fra de amerikanske sikkerhedstjenester, at de to ukendte objekter, der fredag og lørdag blev skudt ned over Alaska og Canada, formentlig var balloner.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, sagde dog også, at der fortsat er meget viden af hente om objektet.