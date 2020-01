Ny undersøgelse: Din kat ønsker at æde dig

Hvis et menneske-lig skulle befinde sig sammen med en kat, er der gode chancer for, at den pelsede ven tager sig en bid

Den noget kontroversielle udmelding om katte, der spiser mennesker, har inspireret en bog fra en retsmediciner, der har kaldt sit værk: 'Ville Fluffy spise mig, hvis jeg døde?'.

Det korte svar er ifølge Washington Post: Ja.

I en ny rapport bliver det nemlig dokumenteret med billeder, at katte ville spise et lig af et menneske.

Forskere har undersøgt flere tilfælde, hvor kattene i alle situationer begyndt at spise, hvis de har været i et rum med en afdød.

Det er naturligvis sket i kontrollerede omgivelser, hvor kroppene er blevet doneret af Colorado Mesa University.

Det interessante ved undersøgelsen er, at man førhen har set katte som jægere, ikke ådselædere - men på overvågningskameraer fra eksperimentet ses tydeligt, at kattene har spist ligene i de tidlige stadier efter dødsfaldet.

- Den umiddelbare teori er, at katte er kræsne, når de skal spise. Hvis de finder noget mad, de godt kan lide, bliver de ved det, fortæller Sara Garcia, der står for undersøgelsen.

Ifølge hende valgte kattene de samme lig igen og igen - selvom der var mange at vælge i mellem.

En dyrlæge fra University of California fortæller til mediet, at hun ikke er overrasket over opførslen.

- Vi havde en kat, der kom, da ejeren var død, og en rapport fra dødsfaldet slog fast, at katten havde spist ejerens næse. Der er ikke noget galt med den opførsel, det er bare sådan det er, fortalte Mikel Delgado.

Melissa Conner, der er retsmediciner på projektet, fortæller da også, at opdagelsen ikke har ændret hendes syn på katte.

- De leder efter en kilde til mad, og har de fundet en krop, så spiser de den. Hvis du var sulten, ville du så ikke også spise, hvad der var, spørger hun.