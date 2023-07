Ny undersøgelse: Turister vil til Danmark

Sydeuropa lider i disse dage under en voldsom hedebølge, mens temperaturen her i Danmark knap nok når over 20 grader.

Og det er en grundene til, at europæiske turister i stigende grad søger mod Danmark, når de skal vælge feriedestination.

Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af European Travel Comission (ETC), der er en sammenslutning af Europas turistorganisationer.

Flere tager til Danmark

I den repræsentative undersøgelse er Spanien stadig den mest populære feriedestination efterfulgt af Frankrig, Italien, Grækenland og Kroatien.

Men på trods af at middelhavsdestinationerne stadig ligger i top på den liste, har de generelt oplevet et fald i turismen på hele 10 procent siden 2022, slår undersøgelsen fast.

'Lande som Tjekkiet, Bulgarien, Irland og Danmark oplever tværtimod en stigning i popularitet. Det kan skyldes, at rejsende søger mod mindre overfyldte steder med mildere temperaturer,' skriver ETC.

Og bekymringen for ekstremt vejr under ferien i Europa er til at tage og føle på hos de adspurgte i undersøgelsen. 7,6 procent svarer nemlig, at risikoen for ekstremt vejr er den største bekymring.

Kan blive fatalt

Det kan gå hårdt ud over lande som Grækenland og Italien, hvis turisterne fravælger dem som feriedestinationer.

Ifølge World Travel & Tourism Council udgør rejse- og turismesektoren nemlig 18,5 procent af Grækenlands økonomi og mere end 10 procent af Italiens, skriver CNN.

I en udtalelse fra Det Europæiske Rumagentur slår de dog fast, at der i fremtiden blot vil blive endnu varmere i Europa, og vi slet ikke har set det sidste til denne slags ekstreme vejr.

'Det er forventet, at den globale temperatur fortsat vil stige, og at flere vejrrekorder vil blive slået,' skriver de.