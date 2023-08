Ny undersøgelse viser alvorlige problemer: - Det gav et sug i maven

Det halter alvorligt med den mentale trivsel hos piger i udskolingen, viser en ny undersøgelse. Enhedschefen i Sundhedsstyrelsen fik et sug i maven, da han så, hvor galt det står til

Mere end halvdelen af piger i 9. klasse er utilfredse med deres liv.

De oplever hver uge at være kede af det, have hovedpine og være nervøse. Det skrev Politiken tirsdag på baggrund af Skolebørnsundersøgelsen 2022.

Og nu reagerer Sundhedsstyrelsen på undersøgelsen i en pressemeddelelse.

- Det gav et sug i maven, da jeg så resultaterne, fordi det står så galt til, udtaler enhedschef Niels Sandø.

Kalder på handling

Sandø understreger, at det er vigtigt, at børn trives, fordi det spiller en afgørende rolle i udfoldelsen af både deres faglige og sociale evner.

- Derfor kalder resultaterne på handling – både blandt forældre, skoler, kommuner og organisationer, så vi får vendt den dårlige udvikling, siger enhedschefen.

Han påpeger desuden, at mistrivslen ofte begynder langt tidligere end i udskolingen, som den nye rapport har undersøgt.

- Hvis vi skal gøre noget for trivslen, skal vi starte tidligt, siger Niels Sandø.

Ikke noget quick-fix

Enhedschefen pointerer blandt andet vigtigheden af adgang til gode dagtilbud og målrettet arbejde med trivslen i folkeskolen.

- Vi skal tage udfordringen seriøst og erkende, at der ikke er noget quick-fix, der kan løse det, siger han.

Undersøgelsen viser, at 53 procent af de adspurgte 9. klasse-piger mistrives, og at der er sket en stigning i den andel. I 2018 var det for eksempel 40 procent af pigerne i 9. klasse, der ofte var kede af det, mens det i 2010 var 26 procent.

Det fremgår også, at flere af drengene mistrives, men her er problemet ikke nær så udtalt som hos pigerne.