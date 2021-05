Ny vaccine i afgørende fase

En coronavaccine fra franske Sanofi og britiske GlaxoSmithKline (GSK) er torsdag gået ind i tredje og afgørende testfase.

Det oplyser selskaberne i en pressemeddelse.

Det globale fase 3-studie skal undersøge vaccinens sikkerhed, effektivitet og dens evne til at frembringe antistoffer hos de vaccinerede.

Det skal også undersøges, hvordan den fungerer både mod det originale coronavirus samt mod varianten B1351, der først blev opdaget i Sydafrika.

Mere end 35.000 frivillige testpersoner fra flere forskellige lande skal deltage. Der er blandt andet testpersoner fra USA, Asien, Afrika og Latinamerika.

- Vi glæder os til at se de første vaccinationer blive foretaget i det afgørende fase 3-studie. Vi tror på, at vores unikke teknologi vil give en yderst relevant vaccinemulighed, siger Thomas Triomphe, vicedirektør ved Sanofi.

Sanofi/GSK-vaccinen er en proteinbaseret vaccine.

Vaccinens anden testfase viste, at mellem 95 og 100 procent af forsøgspersonerne havde udviklet antistoffer efter andet vaccinestik.

- Vi tror, at der er hårdt brug for yderligere løsninger mod covid-19 for at hjælpe folk over hele verden. Særligt i forbindelse med at pandemien udvikler sig, og der dukker nye varianter op, siger GSK-præsident Roger Connor.

Afhængigt af fase 3-studiet forventes Sanofi/GSK-vaccinen i årets sidste kvartal at kunne blive godkendt til brug.

Allerede i de kommende uger vil produktionen dog begynde, så man er klar til hurtigt at levere vaccinen, når den efter planen bliver godkendt.