Ny vaccine: Ingen grund til panik

Er du under 65 og ved godt helbred, skal du ikke være bange for at tage imod den nye vaccine fra AstraZeneca, selvom effektiviteten er mindre end ved de vacciner, der allerede er i brug

AstraZenecas vaccine mod covid-19 er taget i brug fra mandag, men fordi effektiviteten ifølge Sundhedsstyrelsen ligger på omkring 60 procent, har den givet grund til skepsis.

Vaccinen tilbydes i første omgang til frontpersonale, men der er eksempler på, at nogle afviser at tage imod den, fordi den ikke er ligeså effektiv som vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna.

Men ifølge immunolog ved Københavns Universitet, Jan Pravsgaard Christensen, er der ingen grund til bekymring overfor den nye og mindre effektive vaccine.

Det afhænger af, hvilke parametre man ser på, når man måler effektiviteten af de forskellige vacciner.

- Firmaerne har set på, hvem i kontrolgruppen, der er blevet smittet, og hvem der ikke er, efter de er vaccineret. Hvis nu målingen havde været på, hvor mange af de vaccinerede, der ville dø med corona, så havde tallet være nul - både ved Pfizer og AstraZeneca. Man får forskellige effektiviteter ud fra de parametre, man måler på.

- Når vi har en Pfizer-vaccine, der næsten beskytter 100 procent og kan beskytte de sårbare, så ville det være dumt at bruge AstraZeneca-vaccinen dér, hvis der nu er nogle af de sårbare, der bliver smittet og så alligevel udvikler en alvorlig sygdom, fortæller han.

Risikoen for at udvikle alvorlig sygdom, efter man har fået vaccinen, er lille. Selvom man skulle blive ramt af corona efter vaccinationen, så beskytter den mod et alvorligt forløb.

Det fortæller Lone Simonsen, der er professor på Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.

- Hvis man får sygdommen, altså er en af de 30-40 procent, vil det sandsynligvis være et mildere forløb, end det ellers ville have været. Vaccinen forhindrer, at man får et alvorligt tilfælde af det.

Vil med glæde tage imod vaccinen

Ingen af de to eksperter ser nogle store ulemper ved den nye AstraZeneca-vaccine, som i Danmark vil blive givet til borgere under 65 år, der ikke er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb

Jan Pravsgaard Christensen fortæller, at den har vist tilnærmelsesvis samme bivirkninger, som Pfizer- og Moderna-vaccinen har.

Og selvom AstraZeneca endnu ikke har nok data for, hvor godt vaccinen virker på folk over 55 år, så tøver hverken Jan Pravsgaard Christensen eller Lone Simonsen med at sige ja til AstraZeneca-vaccinen.

- Jeg er 55, og jeg ville med glæde tage imod AstraZenecas vaccine. Nu har vi forskellige produkter, hvor vi ved at nogle virker bedre det ene sted i forhold til det andet. Det handler om at bruge dem i de rigtige aldersgrupper. Så får vi som samfund mest ud af det, fortæller Jan Provsgaard Christensen.

- Jeg tager den gerne (AstraZenecas vaccine, red.), for jeg regner med, at selv dén er mere beskyttende over for det, der virkelig gælder. Og det er, at vi får et alvorligt forløb med sygdommen eller dør af sygdommen, fortæller Lone Simonsen.

Samtidig fortæller både Jan Provsgaard Christensen og Lone Simonsen, at AstraZeneca-vaccinen er billigere at producere og nemmere at håndtere.

Den skal nemlig ikke opbevares på -70 grader. Den kan derimod opbevares ved køleskabstemperatur, og det gør den nemmere at transportere og opbevare.