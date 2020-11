Ny vaccine testet: 70 procent effektiv

En vaccine udviklet af blandt andet University of Oxford har vist sig at være væsentligt mindre effektiv end andre

Et bud på en vaccine mod covid-19 udviklet af University of Oxford i samarbejde med firmaet AstraZeneca har vist sig ud fra de foreløbige tests at være omkring 70 procent effektiv.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt BBC, som kalder det 'både en triumf og en skuffelse'

Vaccinen er nemlig umiddelbart langt fra lige så effektiv som to andre vacciner, som der også er præsenteret indledende testresultater af. Således er både vaccinerne fra Pfizer og Moderna omkring 95 procent effektive.

Vaccinen fra Oxford har imidlertid også sine fordele, idet den ifølge BBC er langt billigere, og den er nemmere at opbevare og transportere til resten af verden sammenlignet med de to andre vacciner.

Der er ikke konstateret nogen alvorlige bivirkninger blandt testpersonerne.

20.000 testpersoner

De foreløbige testresultater for den nye vaccine kommer på baggrund af tests på mere end 20.000 frivillige, hvoraf halvdelen er fra Storbritannien og resten er fra Brasilien.

30 af de forsøgspersoner, der fik to doser af vaccinen, har efterfølgende fået covid-19, mens det samme er tilfældet for 101 personer, der fik en placebo-vaccine.

På baggrund af de resultater anslår forskerne, at vaccinen har en effektivitet på 70 procent.

De foreløbige resultater viser dog også, at effektiviteten hos en gruppe af forsøgspersoner, der kun fik en halv dosis første gang og en fuld dosis efterfølgende, steg til 90 procent. Det et foreløbig ikke klart, hvorfor der er denne forskel.

Briterne klar

Den britiske regering har forudbestilt 100 millioner doser af den nye vaccine, hvilket vil sige, at det er nok til, at 50 millioner mennesker kan vaccineres. Der bor omkring 66 millioner mennesker i Storbritannien.

Foreløbig er der produceret fire millioner doser, der er klar til distribuering. Vaccinen skal dog først godkendes af myndighederne, hvilket ventes at ske i løbet af de kommende uger.

I Storbritannien er strategien for vaccination, at det først er beboere og personale på plejehjem, der vil blive vaccineret, hvorefter sundhedspersonale og personer over 85 får vaccinen.