Ny variant kan blive værre end delta

En ny hurtigt muterende coronavariant har spredt sig fra Sydafrika - og selvom den endnu ikke er særlig udbredt, frygter forskere og epidemiologer, at den kan skabe problemer

En ny coronavariant kan være farligere end den deltavariant, der lige nu spreder sig med lynets hast verden over - til trods for, at mange efterhånden er vaccineret.

Det konstaterer forskere i et nyt studie fra Sydafrikas nationale institut for smitsomme sygdomme.

Studiet peger på, at varianten er langt mere smitsom og samtidig er bedre til at undgå antistoffer. Det kan betyde, at en vaccine vil være mindre virksom. Det skriver flere medier - blandt andet Bloomberg og norske Dagbladet.

Coronavarianten C.1.2, som den hedder, blev fundet i Sydafrika i maj og har siden spredt sig til både England, Kina, DR Congo, Mauritius, New Zealand, Portugal og Schweiz.

Varianten muterer ifølge det nye studie cirka dobbelt så hurtigt som tidligere coronavarianter. Og det betyder, at C.1.2 kan blive en trussel mod immuniteten fra eksempelvis vacciner eller tidligere smitte, konkluderer forskerne.

Vaccinerne kan komme til kort over for ny variant, frygter forskere. Varianten C.1.2 er dog endnu ikke særlig udbredt på verdensplan. Foto: Joseph Prezioso/Ritzau Scanpix

Grund til bekymring

Endnu er den dog ikke særlig udbredt på verdensplan. På ECDC's liste over forskellige coronavarianter er C.1.2 på listen over varianter, der bliver holdt øje med - og altså endnu ikke på listen over særligt bekymrende varianter.

Men tal fra Sydafrika, hvor varianten stammer fra, viser, at smitten kan gribe om sig på sigt.

I maj udgjorde varianten 0,2 procent af det genetiske materiale i DNA-sekventeringen i Sydafrika. Det er steget til 2 procent i juli, hvor varianten desuden havde spredt sig til seks ud af ni provinser.

- Det er stadig en meget lille procentdel, men vi holder rigtig godt øje med det, siger lederen af forskningsgruppen, Tullio de Oliveira, i forbindelse med studiet.

Mest muterede variant

Også den amerikansk-kinesiske epidemiolog Eric-Feigl Ding holder skarpt øje med den nye variant, som han kalder bekymrende.

- C.1.2-varianten har på en eller anden måde muteret så hurtigt og så meget, at det nu er den mest muterede variant fundet til dato, skriver han på Twitter.

- Disse mutationer samt ændringer i andre dele af virusset kan hjælpe virusset til at undgå antistoffer og immunrespons - også hos patienter, som allerede har været smittet med alpha- eller betavarianten, lyder det fra epidemiologen.

Han konstaterer samtidig, at det indebærer potentielle problemer for 1.0-versionen af vaccinerne, der lige nu bliver brugt verden over, og som er udviklet til de første varianter af corona.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Statens Serum Institut