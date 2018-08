Ny vejrmelding: Rasende varme kan slå rekord i næste uge

Hvis du lige troede, at weekendens køligere vejr også den kommende tid ville give dig bedre soveforhold, kan du godt forberede dig på en ordentlig sveder rundt om hjørnet.

- I løbet af mandagen kommer der en varmfront forbi Danmark. Det kan give lidt bygeagtig regn. Især i den nordlige del af landet - på i Nordsjælland. i det nordlige Jylland og på Djursland, siger Bolette Brødsgaard, meteorolog på DMI, til Ekstra Bladet.

Det signalerer, at varmen er stærkt på vej igen. Den strømmer i op over os fra Frankrig og får temperaturen til at stige.

Tirsdag når vi op på 30-32 grader, mens onsdag kan byde på en vaskeægte varmerekord.

- Onsdag topper den med temperaturer på cirka 35 grader. Hvis temperaturen når over 35 grader, nærmer vi os rekorden på højeste målte temperatur i Danmark på 36,4 grader, siger meteorologen, som langtfra kan afvise, at den hidtidige rekord fra 1975 kan se sig slået.

I nat bliver 'ulidelig': Derfor kan en Panodil blive din redning

Mest hot mellem 14 og 17

Bolette Brødsgaard påpeger, at vi kun risikerer rekordtemperaturer under forhold med stillestående vejr midt inde i landet.

Det kan ske mellem klokken 14 og 17.30.

- Men der skal ikke ske ret megen forrykning med for eksempel mere vind, som blæser varmen væk, før det ikke sker, siger meteorologen, som opfordrer til, at man forbereder sig på den voldsomme varme.

- Man kan undgå voldsom aktivitet som for eksempel at skulle ud at købe ind. Det kan man i stedet gøre om tirsdagen, for det er ikke rart at bevæge sig rundt i det der.

Derudover er det oplagt at forsøge at holde solen ude af sit hjem, lave gennemtræk og lignende.

En lang cykeltur hjem fra arbejde kan med fordel planlægges, så den ikke skal gennemføres i den værste varme.

Og i bedste fald kan en eventuel fridag måske lægges onsdag, så man kan søge mod kysten og blive kølet af med en badetur.

Bolette Brødsgaard minder også om at passe på ældre og svagelige, småfolk og dyr og drikke rigeligt med vand.

Køligere torsdag

Torsdag kommer en koldfront ind over landet. Den begynder allerede at presse på ved Vestkysten onsdag aften, hvor det ekstreme varmeskud slutter.

- Torsdag bliver det køligere - omkring 27-28 grader med mulighed for regn og tordenbyger, som også køler yderligere af og fortsætter fredag, siger meteorologen.

Den hidtidige varmerekord i Danmark på de 36,4 grader blev målt 10. august 1975 i Holstebro.

- Chancen for at slå den er størst på Sjælland og i Sønderjylland, mens mange steder kan nøjes med temperaturer mellem 30 og 35 grader, siger Bolette Brødsgaard.

Hun fortæller, at man hos DMI også sveder voldsomt.

- Vi har ingen aircondition, men sidder i et stort lokale med kæmpe vinduer på begge sider, som der kommer luft ind ad. Derudover har vi nogle solafskærmningsgardiner.