Ny video i svindelsag: Britta havde 300.000 på sig under anholdelse

Pengene blev blandt andet brugt til at betale mellemmænd for at hjælpe Britta Nielsen med at undgå den danske presse, lyder det

Den svindelsigtede Britta Nielsen, der blev anholdt i en lejlighed i Sydafrika 5. november 2018, havde masser af kontanter på sig.

Det viser en video fra netop den dag, som TV2 er kommet i besiddelse af.

På videoen ses en sydafrikansk betjent tælle bunker af pengesedler på spisebordet, mens en næsten tavs Britta Nielsen står og ser på. Det totale beløb, som den 64-årige dansker havde på sig, løber helt op i godt 320.000 kroner.

Bankbogen, husene, pensionen: Her er resterne efter Britta

Penge til hverdagsudgifter

Da Britta Nielsen blev anholdt i lejligheden i Johannesburgs dyreste kvarter, Sandton, havde hun været på flugt fra de danske myndigheder i i cirka en måned.

På videoen ses betjenten tælle pengene i den sydafrikanske valuta Rand

- Må jeg skrive ned i den sorte bog, spørger han i videoen med en henvisning til en notesbog, der også ligger på bordet.

- Selvfølgelig, svarer en rolig Britta Nielsen.

Ifølge dokumenter fra de sydafrikanske myndigheder, som TV2 også er kommet i besiddelse af, har den 64-årige svindelsigtede forklaret, at hun kort før sin anholdelse havde hævet 500.000 kroner.

De penge skulle angiveligt bruges til hverdagsudgifter, har danskeren fortalt.

I dokumenterne fremgår det blandt andet, at Britta Nielsen betalte mere end 100.000 kroner til mellemmænd, som til gengæld hjalp hende med at skaffe kontanter og overnatningsmuligheder, mens hun var eftersøgt i hele verden.

- Jeg betalte de her mennesker for at hjælpe mig med at undgå den danske presse, som forsøgte at finde mig, lyder forklaringen fra Britta Nielsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Britta Nielsen forlader retten i Randburg Magistrates Cour. Mens hun var på flugt, farvede hun blandt andet sit ellers lyse hår sort. Foto: Ole Steen

64-årige Britta Nielsen er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner gennem sit arbejde som betroet medarbejder i Socialstyrelsen.

I alt nåede Britta Nielsen ifølge sigtelserne at foretage mindst 272 ulovlige transaktioner i årene fra 2002 og frem til 2018. Hun havde blandt andet adgang til styrelsens mest vitale systemer hjemmefra.

Britta-sagen Over en årrække – fra 2002 til 2018 – lykkedes det ifølge politiets sigtelser for 64-årige Britta Nielsen at flytte mindst 111 millioner kroner fra Socialstyrelsens kasser til egne lommer. Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika den 5. november – og ankom til Danmark 9. november, hvor hun blev varetægtsfængslet. I midten af december valgte hun frivilligt at forlænge sin varetægtsfængsling frem til 15. januar. Her valgte hun igen frivilligt at forlænge varetægtsfængslingen. Hun er sigtet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, der straffes med op til otte års fængsel. Hendes tre børn, Samina, Jamilla og Jimmy Hayat, er sigtet for groft hæleri, der kan give op til seks års fængsel. De to døtre er i dag på fri fod, mens Jimmy ligesom sin mor stadig er varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig ligesom sine søstre. Britta Nielsens svigersøn Kian Omid Mirzada, 37, blev tidligere på året ligeledes sigtet for groft hæleri i den store svindelsag. Han nægter sig også skyldig Vis mere Luk

Personlig konkurs

Britta Nielsen blev erklæret personlig konkurs af Sø- og Handelsretten 4. oktober 2018.

Men selvom Britta Nielsen har levet en dyr tilværelse med bolig i Sydafrika, champagne og heste for et stort tocifret millionbeløb, er der en del vej fra hendes værdier og til de 111 millioner kroner, hun er sigtet for at have svindlet for.

Ud over huset, der er nu er sat til salg, er der blevet inddraget en andelslejlighed, et ikke offentligt kendt antal biler, en pensionsopsparing, en ødegård i Sverige og et indestående på en dansk bankkonto.

Bagmandspolitiet og kuratoren arbejder på at finde og få beslaglagt værdier, hun kan have købt for det formodede svindeludbytte på 111 millioner kroner.

Det er uklart, hvordan Britta Nielsen forholder sig til sigtelsen.

