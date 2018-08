Ny video viser dramatisk flystyrt

Et fly fra Aeroméxico styrtede tirsdag ned ved lufthavnen i Durango, Mexico

En passager ved navn Ashley Garcia filmede tirsdag de skæbnesvangre sekunder, hvor et fly med 103 styrtede ned og brød i brand ved byen Durango i det centrale Mexico.

Det skriver CBS News.

Mirakuløst overlevede samtlige passagerer, men i videoen hører man folk skrige i panik, mens de forsøger at finde en nødudgang fra kabinen, der hurtigt fyldes med røg fra de brændende motorer.

- Da jeg kom af flyet, så jeg folk med blod væltende ud af ansigtet, de havde flækkede læber, og der var børn med forbrændinger. Rigtige forbrændinger, siger Ashley Garcia.

Årsag ukendt

Som det også fremgår af videoen, var vejret ganske dårligt omkring Durango-lufthavnen tirsdag, og det kan ifølge mexicanske myndigheder have forårsaget flystyrtet, der skete kort efter take-off. For eksempel i form af et kraftigt vindstød.

Flyselskabet Aeroméxico har ikke haft et flystyrt i 10 år, og selskabet udelukker på nuværende tidspunkt heller ikke en menneskelig eller mekanisk fejl som årsag til ulykken.