Ny virus belaster sundhedsvæsnet

Sundhedsvæsenet har i længere tid kæmpet for at få behandlet patienter med coronavirus, men nu er der er en anden virus, som i stigende grad begynder at fylde.

Patienter med RS-virus er strømmet ind på landets børneafdelinger, hvilket i stigende grad belaster sundhedsvæsnet.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Lige nu er antallet af indlagte børn med RS-virus markant højere end tidligere år, men heldigvis melder regionerne om en let faldende tendens, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen oplyser dog i pressemeddelelsen, at data fra de seneste dage skulle tyde på, at den kraftige stigning fra de seneste uger skulle være ved at flade ud.

Symptomer på RS-virus Symptomerne ved RS-virus er: Forkølelse og hoste

Feber

Almen utilpashed

Hurtig og/eller hvæsende vejrtrækning

Sløvhed og træthed. Børn under 6 måneder kan blive meget syge af infektionen, og man skal i den aldersgruppe være særligt opmærksom på følgende: Hurtig vejrtrækning (>60/min)

Vejrtrækningspauser i forbindelse med hurtig vejrtrækning

Tydeligt nedsat spiseevne (barnet melder sig ikke, eller må hele tiden slippe brystet)

Tørre bleer. Større børn bliver sjældent særligt påvirkede, men hosten kan vare i flere uger. Komplikationer kan ses i form af lungebetændelse, mellemørebetændelse og øjenbetændelse. Kilde: Rigshospitalet Vis mere Vis mindre

Færre patienter med coronavirus

Styrelsen glæder sig derimod over, at antallet af indlagte med covid-19 fylder mindre og mindre i landets sygesenge.

Den glædelige nyhed kommer sammen med en opfordring til at blive vaccineret.

- Samtidig må vi bare sige, at hvis man ikke er vaccineret mod covid-19, løber man en risiko. Vi kan se, at nogle af dem, der tidligere har været smittet, endnu ikke er blevet vaccineret, og de skal altså se at komme afsted til vaccination, siger Helene Probst.

Status på den generelle vaccinationsindsats mod covid-19 er, at 86,5 procent af den danske befolkning på 12 år eller ældre har begyndt et vaccinationsforløb, og 84,6 procent er færdigvaccinerede.