Ny virus med pandemisk potentiale i Kina

En ny influenza-lignende virus er opdaget i Kina. Den er båret af grise, men kan smitte mennesker, fortæller kinesiske forskere ifølge BBC.

Forskerne frygter, at virussen kan mutere yderligere og sprede sig fra person til person, hvilket kan føre til et udbrud.

Ifølge forskerne bærer virussen 'alle kendetegnene' til at kunne smitte mennesker, og derfor skal den overvåges tæt, lyder advarslen.

Da der er tale om en ny virus, vil de fleste mennesker have lille eller ingen immunitet over for virussen.

Den nye virus minder om svineinfluenzaen, der ramte i 2009, men det er ikke den samme, lyder det.

Indtil videre har virussen ikke udviklet sig til en stor trussel, men forskeren Prof Kin-Chow Chang og hans kollegaer, der har opdaget virussen, mener, at der skal holdes et skarpt øje med den nye virus.

Virussen, som forskerne kalder G4 EA H1N1, kan vokse i celler i menneskers luftveje.

De nuværende vacciner beskytter ikke mod virussen, men kan tilpasses, lyder det.

Professor James Wood, der er chef for afdelingen for veterinærmedicin hos University of Cambridge, mener, at opdagelsen af den nye virus er en påmindelse om, at vi kontant risikere forekomster af patogener, og at opdrættede dyr, som mennesker har mere kontakt med end vilde dyr, kan være kilden til pandemiske vira.