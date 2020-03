Ny virustest kan afsløre tidligere smittede personer

Statens Serum Institut (SSI) er tæt på at kunne udbrede en antistoftest, der via en blodprøve kan afgøre, om personer har været smittet med Covid-19.

Det skriver Politiken fredag.

Hvis denne såkaldt serologiske test viser, at personen har dannet antistoffer, kan vedkommende genindtræde på arbejdsmarkedet.

- Når personer har et højt antistofniveau, så har de meget svært ved at blive smittet igen i en periode op til to år, siger Karen Angeliki Krogfelt, professor i medicinsk mikrobiologi ved Roskilde Universitet, til avisen.

- De kan så sendes tilbage på arbejde uden større risiko for selv at blive smittet eller sprede smitten til andre, da de nu er mere modstandsdygtige, forklarer hun.

Ifølge Politiken kan den nye testmetode gøre en stor forskel for i første omgang landets hospitaler under epidemien.

Det skyldes, at mange personer, heriblandt ansatte i sundheds- og plejesektoren, går rundt i uvished med hensyn til, om hoste eller snue var udtryk for, om de havde coronavirus eller ej.

Professor Karen Angeliki Krogfelt samarbejder med SSI om at verificere og dernæst udbrede antistoftests.

Hun oplyser, at laboratoriearbejdet med et kinesisk testkit blev indledt i sidste uge. Resultaterne er så positive, siger hun, at de første antistoftests i princippet kunne blive udbredt herhjemme fra den kommende uge.

Fra SSI siger overlæge Anders Fomsgaard, at der testes i en kamp mod uret. Et afgørende arbejde er i gang med at kontrollere, at disse antistoftests ikke skaber falske positive resultater og dermed falsk tryghed og ny risiko for smittespredning.

- Vi er der ikke lige nu, men vi er tæt på. Jeg tør ikke sætte en dato på, hvornår de første antistoftests kan komme ud, men min klare forventning er, at det vil ske, inden epidemien topper, siger Anders Fomsgaard.