Ny voldtægtslov: - Det er virkelig alvorligt

En aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er indgået om en samtykkebaseret voldtægtslovgivning.

En sådan lov vil betyde, at voldtægt i fremtiden vil være, hvis man gennemfører samleje med en person, der ikke har givet samtykke.

Tidligere var voldtægtslovgivningens fokus primært på samleje, hvor der indgik trusler og vold.

Det vil sige, at man altid skal sikre sig, at den anden person er med på den.

- Hvis man eksempelvis har samleje med en døddrukken pige, der ligger på en sofa efter en fest, så er det voldtægt. Det var det ikke nødvendigvis før, siger Trine Baumbach professor ved Det Juridiske Fakultet hos Københavns Universitet.

Gik imod eksperterne

Regeringen og støttepartierne havde inden forhandlingerne fået anbefalinger af Strafferådet, som består af 11 eksperter.

Trine Baumbach var som den eneste af de eksperter fortaler for, at man baserede den nye lovgivning på samtykke fremfor frivillighed.

Ekstra Bladet har spurgt hende ind til, hvad den nye lovgivning vil betyde, og hvorfor hun mener, at det er den rigtige vej at gå.

Der skal føres bevis

Vi vender tilbage til hendes eksempel med den døddrukne pige på sofaen, og jeg spørger hende til, om man risikerer, at misforståelser mellem parter kan føre til domme.

- Man skal både have begået handlingen og oven i det, skal anklagemyndigheden føre bevis for, at tiltalte gjorde det forsætteligt. Det vil være lige præcis omkring forsættet, at der vil være nogle frifindelser, fordi det simpelthen ikke kan lægges til grund, at den tiltalte var klar over, at personen ikke havde samtykket, siger Trine Baumbach.

Hun udelukker dog ikke, at der i enhver retsstat kan ske justitsmord, hvor en person bliver dømt i en straffesag uden at have begået en forbrydelse, men tror ikke, at det vil være noget, som man vil se i kraft af den nye lovgivning.

Lystlyde på pressemødet

Gråzonerne var i fokus, da den enigheden om en samtykkebaseret lovgivning blev præsenteret.

De fremmødte journalister spurgte samtlige politikere ind til, hvordan en lystlyd kunne lyde med fokus på, hvilket usagte ting, der kan betyde ja eller nej ved samleje.

Et spørgsmål som blandt andet Kristian Hegaard (RV) affejede som værende en latterliggørelse af et historisk skridt.

Politikerne var modvillige til at give et bud på en lystlyd, som man kan se i videoen ovenfor.

- Jeg plejer at sige det sådan, at alle der er seksuelt aktive – eller har været det, de ved udmærket godt, hvad vi taler om. Der er ikke noget hokus-pokus i det her. Man skal sikre sig, at vedkommende man har sex med er med på den, hvis man ikke har gjort det, så er det voldtægt, siger Trine Baumbach.

Et signal

Trine Baumbach mener i høj grad, at lovgivningen handler om at sende et signal - specielt til unge.

- Det er ikke nok, at vedkommende ikke gør modstand. Det er ikke nok at vedkommende er bevidstløs af druk og måske har flirtet med dig tidligere på aftenen. Du er nødt til at sikre dig, at den anden er med på den.

- Vi taler om rigtig mange sager med mennesker. De bliver altså voldtaget og får ødelagt deres liv. Det er virkelig alvorligt, siger hun.