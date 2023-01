Ny vurdering: Det bliver kun værre

Det bliver kun endnu værre.

Kriminelle vil kun få endnu større udbytte af skatte- og momskriminalitet i de kommende år.

Sådan lyder den seneste nationale risikovurdering fra Hvidvasksekretariatet.

- Skatte- og momskriminalitet er en af de mest udbyttegivende kriminalitetsformer i Danmark. Hvidvasksekretariatet vurderer, at det er meget sandsynligt, at det økonomiske udbytte herfra vil stige frem mod 2025, lyder det ifølge finansmediet i rapporten.

Hvidvasksekretariatet, der ligger under Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, arbejder med at analysere og videreformidle informatitioner om potentiel hvidvask eller terrorfinansiering.

Og desværre er det deres analyse, at denne type af kriminalitet kun bliver mere og mere kompliceret - og dermed også mere ressourcekrævende at opklare.

Ifølge rapporten fra Hvidvasksekretariatet skønnes det globalt set, at omfanget af svindlen svarer til 2,7 procent af bruttonationalprodukterne. For Danmarks vedkommende drejer det sig om hele 68 milliarder kroner.

- Tallet er det bedst mulige skøn baseret på internationale studier og erfaringer. Men det kan i virkeligheden desværre vise sig at være en del større, men det kan også være mindre. For der er endnu en del ubekendte faktorer og blinde vinkler, som vi mangler at få kortlagt, siger chef for Hvidvasksekretariatet, Jørgen Andersen ifølge finans.dk.