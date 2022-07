Nyåbnede sjællandske restauranter modtager michelinstjerne

To nyåbnede restauranter på Sjælland har mandag aften høstet stor ros i form af deres første michelinstjerner.

Således har både restauranten Mota, der ligger i Nykøbing Sjælland, og restaurant Jatak, der ligger på Nørrebro i København, hver modtaget en michelinstjerne ved dette års michelinuddeling mandag aften i Stavanger i Norge.

Motas chefkok, der tidligere har arbejdet på Dragsholm Slot, siger fra scenen i Stavanger, at han nyder at arbejde på Mota og er selvsagt meget glad at kunne veksle sit arbejde til en michelinstjerne.

- Det er fantastisk efter kun at have holdt åbent i fem måneder. Jeg er virkelig, virkelig glad, siger han.

Ligesom Mota har restaurant Jatak ikke haft åbent i mange måneder, før den mandag aften ligeledes har modtaget en michelinstjerne.

Jatak var en af de restauranter, flere madanmeldere har spået som nye michelinrestauranter.

Jatak drives af chefkok Jonathan Tams, som har arbejdet i 13 år i køkkenet på henholdsvis Noma og den nu lukkede restaurant Relæ, der også havde en michelinstjerne.

- Jeg tror, det vigtigste, man lærer, er, at præstationer kun er mulige på grund af folkene omkring dig. Sara, som også er min livspartner, har hjulpet mig med at opnå det.

- Vi åbnede i januar og hver dag har folk fundet en måde at blive bedre på, siger Jonathan Tams fra scenen mandag aften.

Derudover har flere andre skandinaviske restauranter også modtaget deres første michelinstjerner mandag aften.

Det gælder blandt andet Hot Shop og Schlägergården, der begge ligger i Oslo, og restaurant Nour og Asam / Albin i Sverige.

Også restaurant Knystaforsen i Halland i Sverige, der har en dansk kok, nemlig Nicolai Tram, har modtaget sin første michelinstjerne.

I alt 11 nye restauranter i de skandinaviske lande har modtaget en michelinstjerne mandag aften.

Den danske restaurant Frederikshøj, der ligger i Aarhus, gjorde sig desuden bemærket ved mandagens uddeling.

Således modtog restauranten sin anden michelinstjerne. Frederikshøj modtog sin første stjerne i 2020.

– Jeg vil bare sige tak til Michelinguiden og til holdet derhjemme, siger køkkenchef Wassim Hallal, der desuden modtager en pris ved uddelingen for at være mentor og i 'årevis at have været en inspiration for unge kokke'.

Trods spekulationer har ingen nye restauranter modtager en tredje michelinstjerne. Flere madanmeldere havde ellers spået, at flere danske restauranter ville komme på listen.

Restauranterne Geranium og Noma beholder deres tre stjerner hver.