Nyd det: 24 grader i dag

Nyd det. Nyd det. Nyd det.

Lørdag tegner nemlig til at blive en skøn dag for havefolk, grillmestre og badedyr. Det bliver helt op til 24 grader, og i den østlige del af landet vil solen skinne fra en næsten skyfri himmel.

Festen varer dog ikke så længe - for allerede i næste uge vender det efterårsagtige vejr for alvor tilbage.

Så lad os lige holde os til weekenden i første omgang.

Skøn dag

- Jyderne er lørdag vågnet til skyet vejr. Her i København har vi det smukkeste solskin. Vi får op til 24 grader i dag. Senere på dagen vil nogle af skyerne forsvinde i Jylland. I Nordvestjylland kan det begynde at småregne lørdag eftermiddag. Her vil temperaturen kun nå op på omkring 15 grader, fortæller vagthavende DMI-meteorolog Mette Wagner til Ekstra Bladet.

Tordenvejr

Allerede søndag kommer der et skift i vejret. Og nogle steder kan det måske ligefrem blive tordenvejr.

- Jyderne må søndag belave sig på en gråvejrsdag med regnbyger. Temperaturen kan godt nå op på de 20-25 grader i Sønderjylland. Det vil blive lummert, og måske kommer der et uvejr ind over Sønderjylland i form af torden.

- I de østlige egne af Danmark vil temperaturen også være 20-25 grader med en sløret sol på himlen. Der kan falde regn, men jeg vil ikke lige sige hvor. Vejret bliver nemlig meget ustabilt på grund af en front, som kommer ind vestfra, siger Mette Wagner.

Mere efterår

Efter søndag går det imidlertid hurtigt ned ad bakke rent vejrmæssigt.

- Næste uge bliver bare en ny gang efterår. Det bliver blæsende, ustabilt og koldt, advarer Mette Wagner.

Hele ugen vil temperaturen svinge mellem 15 og 20 grader. Mandag og tirsdag kommer der spredt regn og byger. Solen kan dog titte lidt frem en gang imellem.

Helt frem til lørdag forventer DMI, at det bliver blæsende og regnfuldt.