Nyd det, inden det er for sent: Høj sol over Danmark

Vejrguderne har talt!

Det er frem med badetøflerne og solcremen i dag - for i dag smiler solen overalt til danskerne.

- Det bliver jo en superflot dag med masser af sol og meget lidt vind. Så det er om at tage ud og nyde det, så længe det varer, lyder det fra Erik Hansen, vagthavende ved DMI.

På trods af at der kan danne sig nogle få skyer over landet henad eftermiddagen, lyder konklusionen fra DMI:

- Det kommer til at blive varmere end i går. Vi har allerede en temperatur på 18 grader, og det ser ud til, at den kan snige sig helt op på cirka 25 - måske endda lidt højere.

Skal du have oplevelsen at være sydpå, så er det altså nu. For fra mandag af og fremad, ser vejret ud til vende i en lidt mere bedrøvelig retning. Et vejrbillede, der kommer til at præge det næste stykke tid.

- Fra mandag af går vi over i en mere klassisk, dansk sommer, med regn, torden, byger og lidt sol ind i mellem, meddeler Erik Hansen.