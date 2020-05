Nyd solen i dag - vejrskifte på vej

Det er i dag, at grillen skal køres frem, de blege ben luftes og solbrillerne pudses. For i morgen er det for sent - i denne omgang.

- Selv om lørdag mange steder lægger ud med skyer og måske også en lille regndråbe, så kommer der sol langt de fleste steder i landet op ad lørdagen, siger Dan Nilsvall, vagthavende hos DMI.

Dejlig aften

Temperaturerne vil som lørdagen skrider frem snige sig på 18 grader - måske endda 20 grader i den sydlige del af landet, mens det ved kysterne vil være nogle grader koldere.

- Det bliver en dejlig aften med det, jeg vil kalde grillvejr. Mit råd er, at hvis man vil grille eller nyde et glas på terrassen, så skal det være i dag. Der kommer nemlig et vejrskifte søndag, lyder det fra den vagthavende ved DMI.

- En koldfront bevæger sig sydover i morgen, hvilket i første omgang vil give enorme temperaturforskelle på tværs af landet. I de sydlige og østlige egne vil man måske få 20 grader, mens der kun vil være 10 grader i Jylland.

Typisk forårsvejr

- Og når vi når om på den anden side af koldfronten, så vil der være sket et regulært vejrskifte med lavere temperaturer, og hvor det føles koldt og blæsende.

- Så altså et vejr, der lægger op til forårsforkølelse?

- I den grad. Det er typisk dansk forårsvejr, mener Dan Nilsvall fra DMI.