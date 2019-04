Nyd solen og varmen nu - det ændrer sig snart

Det gælder om at nyde solen og varmen i dag tirsdag. For allerede i aften begynder situationen at ændre sig.

Ifølge vagthavende meteorolog hos DMI Henning Gisselø, så kommer der masser af solskin i dag.

- Der kommer sol over hele landet. Lige nu ligger der nogle høje skyer over Jylland, men jeg tror, at de løfter sig. Så vi får sol her til formiddag og det meste af dagen. I den sydvestlige del af landet kommer der dog skyer, inden solen går ned. Skyerne vil brede sig ind over Sydjylland og Fyn.

Temperaturerne vil ligge mellem 8-13 grader. Det bliver varmest i Sønderjylland, oplyser Henning Gisselø.

Sol igen på lørdag

Vinden kommer fra øst, og det betyder, at det vil være koldere ved de østvendte kyster. Vinden er jævn til hård og temperaturerne vil her ligge på 6-9 grader.

Ifølge meteorologen er det så godt som sikkert, at det begynder at regne i aften.

- Regnvejret kommer ind over Jylland og vil brede sig til den østlige del af landet. Vi kan også forvente lidt regn i København, siger Henning Gisselø.

Onsdagen vil være præget af regnvejr over hele landet. Torsdag kommer der byger og fredag vil det regne i især den sydvestlige del af landet.

- Lørdag får vi igen solen at se. Her vil temperaturen ligge på de 10-15 grader. På grund af østenvinden vil der være koldere ved de østvendte kyster, siger DMI-meteorologen.