Nyd varmen: Svedeturen slutter med et brag

Der er snart et omslag på vej med regn og lavere temperaturer

Det gælder om at nyde varmen fredag - for der er snart et omslag på vej med regn og lavere temperaturer.

Fredagen kommer dog også til at bestå af en tur i svedekassen.

Det bliver op til 31-32 grader varmt i dag. Det bliver især den nordvestlige del af Sjælland, Himmerland og Vestjylland, som får heden at følge. Andre steder lander temperaturen formentligt omkring de 25-29 grader.

- Det var jo rigtigt varmt torsdag med 32,8 grader i Borris. Også fredag vil varmen hurtigt tage til i løbet af formiddagen. Men der kommer lidt mere vind, som kan virke svalende, siger meteorolog Frank Nielsen fra DMI til Ekstra Bladet.

Tordenvejr lurer

Allerede lørdag begynder temperaturen at dale, da køligere luft trænger ind over landet.

- Jeg tror ikke på, at vi når op på mere end 22-27 grader, og i løbet af lørdag aften kommer der måske byger. Søndag bliver det mere fugtigt og vi risikerer både regnbyger og tordenvejr, oplyser Frank Nielsen.

Ifølge meteorologen er det svært at sige noget helt konkret om vejret mandag og tirsdag.

- Der kommer køligere luft fra øst. Men samtidig har vi varmen fra syd. Det kan udløse både torden og regn. Men det er meget svært at sige på nuværende tidspunkt, oplyser meteorologen til Ekstra Bladet.