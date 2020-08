Nye advarsler fra DMI

Lun og fugtig luft skaber i aften og i nat risiko for tæt tåge.

Det oplyser DMI på deres hjemmeside.

Tågen kunne allerede ses sent torsdag aften flere steder på Fyn og i Jylland, og derfor har DMI udsendt et varsel.

I et tweet oplyser DMI, at det drejer sig om hele hele Jylland og Fyn samt det meste af Sjælland.

Landsdelene er markeret med gul, hvilket er vejrtjenestens varsel for 'voldsomt vejr'.

Skybrud på vej

Desuden vil der være risiko for kraftig regn og lokale skybrud i den vestlige del af landet, idet et uvejr over Nordsøen sætter kurs mod Danmark.

Det skriver DMI i et tilsvarende varsel.

'I nat ventes det, at områder med regn- og tordenbyger dannes over Nordsøen. De vil herefter drive mod nordøst ind over den vestlige del af Danmark. Det er dog usikkert, hvor kraftige de vil være, men fordi luften er meget fugtig, har vi en risikomelding ude om kraftig regn og måske lokale skybrud', skriver meteorolog Mette Tilgaard Zhang natten til fredag.

Onsdag blev det nordlige Sjælland ramt af det kraftigste skybrud i fire år. 12 steder i Nordsjælland blev der registreret skybrud, hvor der falder over 15 millimeter nedbør på 30 minutter.

Fire af stederne blev der målt et dobbelt skybrud, mens der ved Allerød og Kokkedal næsten var tale om tredobbelt skybrud med henholdsvis 40,4 og 42,2 millimeter regn på en halv time.