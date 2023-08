Nye ændringer hos Mobilepay

Har de nye ændringer stor betydning for dig og din forretning, så hører vi gerne fra dig. Send en mail til 1224@eb.dk eller sms til 1224 (alm. takst).

Foreninger, offentlige institutioner og erhvervskunder kan fra 1. oktober se frem til et samlet gebyr i stedet for flere forskellige.

Det skal gøre det mere enkelt for kunderne, skriver Mobilepay på deres hjemmeside.

Helt konkret betyder det, at alle fremover skal betale 0,99 procent for alle transaktioner, hvor der tidligere både var oprettelsesgebyr, månedsgebyr og et transaktionsgebyr, som blev afmålt på antallet af årlige transaktioner.

- Vi får en mere enkel og klar prismodel, som samtidig matcher den typiske standard for betalinger i både Norden og internationalt, siger Anette Bøje, dansk landechef for Vipps Mobilepay.

Dyrere for nogle, billigere for andre

Mobilepay skriver, at det for nogle kunder bliver dyrere, billigere for andre, mens enkelte kunder ikke vil være påvirket af det.

Betalingstjenesten skriver yderligere, at erhvervskunder med få Mobilepay-transaktioner om året vil slippe billigere, fordi de slipper for alle andre former for gebyrer.

- Helt overordnet vil Myshop dog fortsat være en meget konkurrencedygtig løsning sammenlignet med andre betalingsløsninger, særligt fordi du ikke behøver en betalingsterminal for at benytte Mobilepay Myshop, lyder det fra Anette Bøje.

Økonomien i fokus

Den nye struktur handler om økonomi, fordi Mobilepay oplyser, at det stadig er en underskudsforretning. Derfor håber de, at den nyere, mere simple model vil få vendt skuden til at give sorte tal på bundlinjen.

Mobilepay vil løbende informere de berørte kunder om ændringerne, der træder i kraft 1. oktober.