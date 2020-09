Nye anbefalinger: Gæster anbefales en meters afstand til private fester

På grund af stigende smitte med coronavirus er det især vigtigt for arrangører af private fester at forsøge at undgå smittespredning.

Derfor er der en række anbefalinger og gode råd, som arrangørerne kan have gavn af at følge. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Blandt andet anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle gæster kan holde en meters afstand til hinanden. For personer i øget risiko anbefales der to meters afstand.

Det anbefales også, at hver deltager skal kunne have fire kvadratmeter for sig selv. Det vil sige et område på to gange to meter.

Ifølge Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen, bør man som vært begrænse antallet af gæster, som man inviterer.

- Afstand er det helt afgørende i forhold til at beskytte hinanden mod smitte, siger Bolette Søborg i pressemeddelelsen.

De opdaterede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen følger, efter at antallet af smittetilfælde på det seneste har været stigende herhjemme.

Situationen har fået sundhedsmyndighederne til at anbefale, at folk i Odense, København og kommunerne omkring hovedstaden overvejer, om de kan aflyse eller udskyde fester i de næste uger.

Men det er ikke ikke alle fester, man behøver at udskyde. Det har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) understreget.

Ifølge ministeren er der ikke grund til at flytte rundt på eksempelvis bryllupper og konfirmationer.