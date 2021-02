Nye anbefalinger: Sådan påvirker corona fastelavn

Hvert år står udklædte børn og voksne i kø for at slå katten af tønden og fylde maverne med cremede fastelavnsboller.

Men planlægger du at fejre fastelavn eller invitere til udklædningsfest i weekenden, skal du indstille dig på en noget anderledes dag og aften.

Sådan lyder det fra Sundhedsstyrelsen, der mandag har udsendt anbefalinger for fastelavn og vinterferien, der er lige om hjørnet.

Se få mennesker

Ligesom til jul og nytår anbefaler myndighederne, at man holder sig til at fejre fastelavn med sine nærmeste og maksimalt samles fem personer.

'Det er vigtigt, at vi fortsat kun ses med de samme få personer, som vi i forvejen ser. Derfor bør vinteraktiviteter i år begrænses til hustanden eller vores faste lille omgangskreds på de samme fem personer,' skriver Sundhedsstyrelsen.

Drop at rasle

Selvom vejret for tiden er minusgrader, opfordres der til at slå katten af tønden udenfor, så det er på med de tykke vinterjakker, hvis tøndeslagningen trækker ud.

Derudover opfordres børn og voksne til at droppe at rasle fra dør til dør.

'Ved fastelavn bør I finde på andre aktiviteter end at mødes til traditionelle tøndeslagning og raslen fra dør til dør. Det er arrangementer som er forbundet med større risiko for smittespredning. I kan i stedet spise fastelavnsboller og slå katten af tønden med dem, I ser og er sammen med i forvejen. Eller lave en skattejagt til den lille gruppe, som dit barn i forvejen ser,' skriver styrelsen.

Fastelavn i skolen

Mandag er de mindste elever fra 0.-4. klasse tilbage i skolen. Også her bliver fastelavn noget anderledes, men dog ikke aflyst. Det samme gælder i vuggestuer, dagpleje og børnehaver.

'Man kan godt holde fastelavn i dagtilbud som vuggestuer, dagpleje og børnehaver. Men tøndeslagning og andre aktiviteter skal holdes inden for de faste børnegrupper/stuer og uden deltagelse af familie og andre gæster,' skriver Sundhedsstyrelsen.