Nye antistof-tal: Hvad ved vi?

Mellem 90.000-130.000 danskere havde haft corona i midten af august, anslår nu undersøgelse fra Statens Serum Institut.

Det svarer til 2,2 procent af den danske befolkning.

Tallene giver os indsigt i, hvordan coronapandemien havde ramt på daværende tidspunkt,

Billedet stemmer meget overens med forventningen, lyder det fra Henrik Ullum, der er professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.

Tallene svarer i høj grad til undersøgelser fra foråret, hvilket ifølge Henrik Ullum giver mening, da smitten næsten stod stille omkring sommeren. Man må dog forvente, at tallene på nuværende tidspunkt ligger højere end undersøgelsens resultater.

- Der er jo desværre kommet gang i smitten igen, siger Henrik Ullum.

Corona i København

Undersøgelsen viser, at de smittede i august primært var centreret omkring København.

- På daværende tidspunkt var det sådan, at jo længere væk du kom fra København, jo mindre var smitttetalet, siger Henrik Ullum.

Det billede har imidlertid ændret sig, hvis man kigger på smittetallene, hvor coronapandemien nu er blevet mere landsdækkende.

Yngre voksne smittede

Undersøgelsen viser, at 4,6 procent af de 20-29 årige har antistoffer.

Den procentdel falder, jo længere man går op i alder til mellem 1-2 procent. Dette er dog med undtagelse af de 50-59årige, hvor 2,5 procent har antistoffer ifølge undersøgelsen.

- Den positive udlægning af det er, at den ældre del af befolkningen er rigtig gode til at passe på sig selv.

- Det kan man jo så vende den anden vej rundt, og så ser det ud som om, at de yngre voksende ikke er så gode til at passe på, siger Henrik Ullum.

Der er ifølge undersøgelsen 0,0 procent, der er 80 år eller ældre, der har antistoffer.

Antistoffer er ingen garanti

Undersøgelsen giver indsigt i, hvordan pandemien rammer, men ændrer ifølge Henrik Ullum ikke vores opfattelse af virussen.

Selv hvis man bliver testet positiv for antistoffer, betyder det heller ikke, at man bør ændre adfærd ifølge den kliniske professor.

- Der er ikke noget i de her tal, der gør det rationelt for den brede befolkning at slække på forsigtigheden.

- Vi ved ikke, hvor beskyttende antistoffer er på nuværende tidspunkt. Man skal i hvert fald ikke smide mundbindet og lade vær med at vaske hænder og holde afstand.